Tragedia a Nuoro: crolla solaio, due giovani vite spezzate di 14 e 15 anni

Patrick Zola e Ethan Romano periscono in un edificio fatiscente – La comunità in lutto cerca risposte

La tragedia ha scosso la comunità di Nuoro nella tarda serata di ieri: due giovani vite, Patrick Zola e Ethan Romano, di soli 14 e 15 anni, sono state spezzate in seguito al tragico crollo del solaio di una casa diroccata situata alla periferia della città.

Il disastro ha avuto luogo poco prima delle ore 20:00. Secondo le prime informazioni, i ragazzi stavano giocando all'interno dell'edificio abbandonato quando, senza alcun preavviso, la struttura ha ceduto. È stata la madre di uno dei ragazzi a lanciare l'allarme, che ha immediatamente precipitato le squadre di soccorso sul posto.

Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei medici del 118, il fato aveva già segnato il suo corso inesorabile: i due ragazzi sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie.

La comunità ora si stringe nel dolore e nell'incredulità, cercando risposte sul perché i due adolescenti si trovassero in un luogo così pericoloso. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per far luce sull'accaduto, mentre il magistrato di turno ha ordinato il trasferimento dei corpi all'ospedale San Francesco per le necessarie analisi autoptiche.

Questo evento lancia un monito doloroso sulla sicurezza degli edifici abbandonati e sulla necessità di vigilare e proteggere i nostri giovani da potenziali pericoli. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi investigativi che, si spera, possano portare a chiarimenti e a misure preventive per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.