Tragedia sfiorata a Arezzo: ragazza ferita da coetanea durante passeggiata

AREZZO, - Una tranquilla passeggiata nel cuore pulsante di Arezzo si è trasformata in un palcoscenico di violenza quando, nel tardo pomeriggio di domenica, due giovani ragazze si sono fronteggiate in un acceso litigio che ha avuto un epilogo drammatico. Una 16enne, in un impeto di rabbia, ha estratto un coltello ferendo un'amica.

L'aggressione è avvenuta sotto gli occhi increduli di centinaia di cittadini che in quel momento affollavano le vie del centro per il classico "struscio" domenicale, lasciando la comunità di Arezzo sotto shock.

La vittima dell'aggressione, immediatamente soccorsa, è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale San Donato. Le sue condizioni, pur serie, non sono fortunatamente vita minacciando, ma l'evento solleva preoccupazioni significative sulla sicurezza in città e sulle dinamiche giovanili. La responsabile dell'aggressione è stata prontamente fermata e accompagnata in caserma dai Carabinieri di Arezzo, dove è stata sottoposta ad un lungo interrogatorio. La giovane è stata denunciata per lesioni e porto abusivo d'armi.

L'origine del litigio, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe da attribuirsi a motivazioni banali, che tuttavia hanno precipitato in un violento scontro fisico tra le due adolescenti, fino ad ora considerate amiche e parte dello stesso gruppo di coetanei. Testimoni oculari hanno raccontato di aver visto una delle ragazze cadere a terra, mentre l'altra le sferrava calci per poi estrarre un coltello e ferirla al mento, mirando pericolosamente alla gola. Fortunatamente, il peggio è stato evitato grazie all'intervento tempestivo di alcuni adulti presenti sul posto, tra cui volontari della Croce Bianca, che hanno separato le due contendenti prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

L'evento ha scatenato una vasta eco nella comunità aretina, con molti cittadini che esprimono preoccupazione per l'escalation di violenza tra i giovani e la facilità con cui possono degenerare litigi apparentemente innocui. Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire la dinamica degli eventi e valutare eventuali misure preventive per evitare che simili episodi si ripetano in futuro.

Questo tragico episodio mette in luce la necessità di un rinnovato impegno nella prevenzione della violenza giovanile e nell'educazione al rispetto e al dialogo tra i giovani, per garantire che le strade di Arezzo e di ogni altra città possano tornare a essere luoghi di incontro e socialità sicuri per tutti.