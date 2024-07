Tragico incidente nel Pontino: bilancio tre morti in scontro tra moto, due erano minorenni

GIULIANELLO, Pontino – Un devastante incidente stradale ha causato la morte di tre persone a Giulianello, un piccolo paese in provincia di Latina, la scorsa notte. Le vittime includono due minorenni, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 14 anni, insieme a un uomo di 46 anni.

Il tragico evento è avvenuto poco dopo le 20:00, quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, un motorino guidato dal sedicenne con la quattordicenne come passeggera si è scontrato con una moto condotta dall'uomo di 46 anni.

I servizi di emergenza sono arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente con diverse unità del servizio medico 118. Tuttavia, nonostante gli sforzi, tutti e tre sono stati dichiarati morti sul posto a causa della gravità delle loro ferite.

Le autorità stanno attualmente lavorando per determinare la causa esatta dell'incidente. Questa tragedia ha profondamente scosso la comunità locale, lasciando molti a piangere la perdita prematura di queste giovani vite e della vittima adulta. Ulteriori dettagli sono attesi man mano che l'indagine prosegue.

Questo evento straziante sottolinea l'importanza della sicurezza stradale e l'impatto devastante che tali incidenti possono avere su famiglie e comunità. (Ansa)