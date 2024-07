Trasporti. Stop su Battipaglia-Sapri, rimborso per chi rinuncia al viaggio

Possibili cancellazioni, limitazioni e ritardi per svio treno

NAPOLI, 21 LUG. – La circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri sarà sospesa dalle ore 22 di lunedì 22 luglio fino a venerdì 26 luglio a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci presso Centola. Trenitalia ha annunciato che i treni Frecce, Intercity e regionali subiranno cancellazioni, limitazioni e ritardi durante questo periodo.

Le Frecce dirette verso sud termineranno la loro corsa a Salerno o Battipaglia, mentre quelle che viaggiano verso nord, partendo da Reggio Calabria, si fermeranno a Sapri. Per garantire il servizio nella tratta interessata, Trenitalia ha previsto collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri.

Durante l’interruzione, gli Intercity Notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo non circoleranno, così come alcuni Intercity giorno delle tratte Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa/Palermo. Gli altri Intercity giorno circoleranno tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria, con collegamenti bus tra Battipaglia e Sapri per assicurare la continuità del servizio.

I treni regionali di Trenitalia saranno cancellati tra Vallo della Lucania e Sapri, con una riprogrammazione del servizio tramite bus. Tuttavia, Trenitalia avverte che potrebbero esserci aumenti nei tempi di percorrenza e una minore disponibilità di posti rispetto al normale servizio ferroviario.

Trenitalia invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il proprio viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull'App prima di recarsi in stazione. È previsto un rimborso integrale del biglietto per chi rinuncia al viaggio. Da venerdì 26 luglio, Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia-Sapri, ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria sarà ridotta e i treni potranno ancora registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Dall'inizio dell'interruzione, lo scorso 9 luglio, Trenitalia ha incrementato l'assistenza nelle stazioni del tratto interessato e ha inviato circa 15mila SMS/e-mail ai viaggiatori, tramite il servizio Smart Caring, per informarli preventivamente sulle modifiche del viaggio.