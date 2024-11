Tre arresti a Bagnara: sequestrati un chilo di marijuana e 37 mila euro

Tre arresti a Bagnara Calabra: scoperto un chilo di marijuana e 37 mila euro in contanti

BAGNARA CALABRA – Un chilo di marijuana e una somma di 37 mila euro in contanti sono stati sequestrati dai carabinieri all'interno di uno stabilimento balneare chiuso, situato a Bagnara Calabra.



Nel corso dell’operazione, sono state arrestate in flagranza tre persone, sorprese in possesso della sostanza stupefacente e del denaro, che si ritiene siano proventi di attività illecite.

L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Villa San Giovanni, nell’ambito di un’azione mirata al contrasto del traffico di stupefacenti sul territorio.



Durante un pattugliamento, i carabinieri hanno notato movimenti sospetti all'interno della struttura chiusa e hanno deciso di effettuare un controllo.



Le tre persone presenti sono state fermate e sottoposte a perquisizione, che ha portato alla scoperta della droga e della cospicua somma in contanti.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e saranno sottoposti a ulteriori analisi per risalire all'origine dei fondi e dei contatti della rete di spaccio.



I tre arrestati, al momento, si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nelle prossime ore valuterà le misure cautelari da adottare.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel contrasto al traffico di sostanze illecite lungo la costa calabrese, area strategica in cui le forze dell'ordine intensificano la sorveglianza per prevenire e reprimere il fenomeno.