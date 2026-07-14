Trovato morto in casa con un colpo di fucile: la vittima è Umberto Gianferrari, aveva 69 anni

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Tragedia a Castelnovo Monti, sull’Appennino reggiano, dove un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di viale Enzo Bagnoli.

La vittima è Umberto Gianferrari, conosciuto nella zona per la sua attività di divulgazione sulla natura e sulla fauna dell’Appennino. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un colpo di fucile al volto. L’ipotesi al momento presa in considerazione dagli investigatori è quella del suicidio, anche se saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire definitivamente la dinamica dell’accaduto.



Negli ultimi tempi Gianferrari stava affrontando problemi di salute legati a un intervento di protesi alla gamba e, secondo quanto riferito, da alcuni giorni usciva raramente di casa.

Appassionato fotografo naturalista, aveva dedicato anni alla documentazione della fauna selvatica dell’Appennino reggiano, condividendo immagini e video sui propri canali social e su YouTube. Era inoltre un collezionista di armi e coltivava un forte interesse per la storia locale.

Negli ultimi mesi era tornato al centro dell’attenzione anche per una campagna pubblica con cui denunciava quella che riteneva una censura nei confronti del nonno Pasquale Marconi, medico, partigiano ed ex deputato della Democrazia Cristiana, arrivando a scrivere anche alle più alte cariche dello Stato.