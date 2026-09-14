Trump respinge le richieste di regolamentazione sull'intelligenza artificiale

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In un incontro con i vertici di alcune delle più importanti aziende di intelligenza artificiale, Donald Trump ha respinto le richieste di maggiori regole e controlli nello sviluppo dei loro prodotti. L'ex presidente ha minimizzato i timori sui rischi legati alla tecnologia, affermando che molte delle preoccupazioni sollevate sono infondate.

"Possiamo mettere dei sistemi di sicurezza, ma ci sono molte forze negative che sollevano questioni che non dovrebbero essere sollevate e parlano di cose che non succederanno", ha dichiarato Trump. "Siamo davanti alla Cina nell'AI, e sinceramente voglio che la situazione rimanga così", ha aggiunto, sottolineando la necessità di mantenere la superiorità tecnologica degli Stati Uniti.

Le parole di Trump arrivano in un momento di intenso dibattito globale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Mentre l'Unione Europea avanza con l'AI Act e gli Stati Uniti valutano possibili interventi, l'ex presidente sembra voler tracciare una linea opposta, favorevole a un approccio più permissivo per non frenare l'innovazione.

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Le preoccupazioni degli esperti

La comunità scientifica e diverse organizzazioni hanno più volte lanciato l'allarme sui potenziali rischi dell'AI, dalla disinformazione alla perdita di posti di lavoro, fino a scenari più estremi di minaccia esistenziale. Tuttavia, Trump non sembra condividere queste paure, definendole esagerate e dannose per la competitività americana.

La corsa alla supremazia tecnologica

Il riferimento alla Cina non è casuale. Pechino sta investendo massicciamente nell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di diventare leader mondiale entro il 2030. Gli Stati Uniti, dal canto loro, temono di perdere il vantaggio competitivo, e le dichiarazioni di Trump riflettono questa preoccupazione.

La posizione dell'ex presidente potrebbe influenzare il dibattito politico in vista delle prossime elezioni, dove il tema della regolamentazione tecnologica è destinato a giocare un ruolo importante. Resta da vedere se le sue parole troveranno seguito tra i legislatori o se prevarrà un approccio più cauto.