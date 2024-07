Tutta un'altra estate a Simeri Crichi con Simeri Summer 2024: una stagione di eventi (Programma completo)

Il comune di Simeri Crichi si prepara a vivere un'estate indimenticabile con un calendario ricco di eventi culturali, musicali e sportivi. Scopri il programma completo di "Simeri Summer" e immergiti nell'atmosfera festosa di luglio, agosto e settembre 2024.

SIMERI CRICHI, 1° LUG - Non bastava un solo manifesto per contenere tutti gli eventi che il comune di Simeri Crichi, in collaborazione con l'Associazione "Cittadinanza Attiva", promuoverà durante l'estate. E mancano ancora gli eventi autunnali già programmati (che si terranno a Crichi Centro) e alcuni importanti eventi sportivi ed altre iniziative culturali promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Il sindaco Davide Zicchinella ha annunciato con entusiasmo un calendario di eventi senza precedenti, evidenziando come Simeri Crichi, dopo anni di calma piatta, meritasse un cartellone di manifestazioni all'altezza della sua importanza. "Ricordo che tutte queste manifestazioni sono state finanziate attraverso risparmi di amministrazione realizzati grazie a una più oculata gestione della cosa pubblica," ha sottolineato il sindaco.

Il ricco programma estivo, pensato per coinvolgere residenti e turisti di tutte le età, spazia da concerti e spettacoli teatrali a sagre gastronomiche e manifestazioni sportive. Tra i numerosi eventi in cartellone, spiccano le serate musicali curate dal direttore artistico Francesco Davoli, che vedranno la partecipazione di artisti locali e nazionali.

Zicchinella ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla sua squadra amministrativa e ai dipendenti comunali, il cui impegno ha reso possibile la realizzazione di un programma così variegato e ambizioso. "Ringrazio la mia Fantastica Squadra Amministrativa, i dipendenti comunali, il direttore artistico Francesco Davoli," ha dichiarato il sindaco, evidenziando come il lavoro di squadra sia stato fondamentale per il successo dell'iniziativa.

Tra le iniziative più attese, il sindaco ha anticipato anche alcuni eventi sportivi e culturali previsti per l'autunno, che arricchiranno ulteriormente l'offerta del comune. Queste manifestazioni autunnali, che si terranno a Crichi Centro, sono già in fase di organizzazione e promettono di mantenere alto l'entusiasmo anche dopo la stagione estiva.

Con una gestione oculata delle risorse e una programmazione attenta, l'Amministrazione Comunale di Simeri Crichi si propone di valorizzare il territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un'estate indimenticabile, all'insegna del divertimento, della cultura e della partecipazione attiva.



Ecco un riassunto dettagliato del programma eventi di "Simeri Summer" a Simeri Mare per luglio 2024, come mostrato nell'immagine caricata:

Programma Eventi luglio 2024

1. Tributo Vasco Rossi

- Data: Venerdì, 28 luglio 2024

- Luogo: Simeri Mare CZ

- Ora: 21:00

2. Inaugurazione dell'Anfiteatro

- Data: 5 luglio 2024

- Luogo: Simeri Crichi

- Ora: 21:00

3. Artisti Internazionali da "Anki Four Factor"

- Data: 7 luglio 2024

- Luogo: Viale del Turismo, Simeri Mare

- Ora: 21:00

4. Inaugurazione Open Stage

- Data: 11 luglio 2024

- Luogo: Parco Ludico, Simeri Mare

- Ora: 18:00

5. 2° Raduno Regionale Città dei Due Mari

- Data: 14 luglio 2024

- Luogo: Simeri Crichi

6. Fabula Storta

- Data: 21 luglio 2024

- Luogo: Simeri Mare

- Ora: 21:30

7. Teatro Heroes: Titina la quadratina

- Data: 23 luglio 2024

- Luogo: Parco Ludico, Simeri Mare

- Ora: 21:00

8. Battisti Project (Tributo a Lucio Battisti)

- Data: 25 luglio 2024

- Luogo: Simeri Borgo

- Ora: 21:00

9. Ligabue Tribute Band Live Tour 2024

- Data: 27 luglio 2024

- Luogo: Parco Ludico, Simeri Mare

- Ora: 21:00

10. Roberto Carlotto (Hunka Munka)

- Data: 28 luglio 2024

- Luogo: Viale del Turismo, Simeri Mare

- Ora: 21:30

11. Santino Cardamone

- Data: 29 luglio 2024

- Luogo: Parco Ludico, Simeri Mare

- Ora: 21:00

12. DJ Ant

- Data: 30 luglio 2024

- Luogo: Spiaggia Homomorto, Simeri Mare

- Ora: 11:00 - 13:00

Agosto 2024

13. Gianni Mobiliya

- Data: 1 agosto 2024

- Orario: 21:30

- Luogo: Viale del Turismo, Simeri Mare

14. Palacepop - International Pop

- Data: 3 agosto 2024

- Orario: 21:30

- Luogo: Parco Ludico, Simeri Mare

15. Max Cavallari

- Data: 4 agosto 2024

- Orario: 21:00

- Luogo: Parco Ludico, Simeri Mare

16. Evento DJ con Bruno Giordano e Antonio Pedata

- Data: 6 agosto 2024

- Orario: 22:00

- Luogo: Parco Ludico, Simeri Mare

17. DJ Ant

- Data: 8 agosto 2024

- Orario: 23:00

- Luogo: Parco Pineta, Simeri Mare

18. Negramarock - Tribute Band Negramaro

- Data: 10 agosto 2024

- Orario: 21:30

- Luogo: Parco Pineta, Simeri Mare

19. I Matti delle Giuncaie

- Data: 12 agosto 2024

- Orario: 21:00

- Luogo: Simeri Mare

8. DJ Ant

- Data: 14 agosto 2024

- Orario: 23:00

- Luogo: Parco Pineta, Simeri Mare

20. Perdonanza Celestiniana e i Mercati Medioevali

- Data: 24 e 25 agosto 2024

- Orario: 18:00

- Luogo: Simeri Borgo

Settembre 2024

21. Pompieropoli - Associazione dei Vigili del Fuoco di Catanzaro

- Data: 11 settembre 2024

- Luogo: Piazza Foibe, Cricchi

22. Ariacorte - Festival Tradizionale

- Data: 13 settembre 2024

- Orario: 21:00

- Luogo: Piazza Martiri, Cricchi

Organizzato da:

- Comune di Simeri Crichi

- Simeri Crichi Cittadinanza Attiva

Gli eventi includono una varietà di tributi musicali, spettacoli teatrali, inaugurazioni e raduni comunitari. Buon divertimento con le festività estive di Simeri Summer!