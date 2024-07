Udienza in Vaticano: 6.000 Volontari della Croce Rossa Italiana Accolti da Papa Francesco (Video)

Un incontro ricco di umanità per onorare le vittime della pandemia e del sisma de L'Aquila.

CITTÀ DEL VATICANO In una profonda dimostrazione di solidarietà e ricordo, 6.000 volontari provenienti da tutta Italia si sono riuniti in Vaticano per incontrare Papa Francesco, offrendo un abbraccio collettivo in onore del suo impegno per l'umanità. Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha dato avvio all'incontro con un discorso toccante nell'Aula Paolo VI, che incapsula lo spirito di compassione che definisce la loro missione.

Le parole di Valastro hanno risonato con i principi della Croce Rossa, sottolineando l'impegno quotidiano dell'organizzazione nel mitigare le sofferenze e sostenere la dignità umana attraverso la loro vasta rete di oltre 150.000 volontari. "I nostri sforzi sono guidati dai sette principi fondamentali del nostro Movimento, con un focus su un'umanità diffusa che è pivotale nella nostra cura per le persone vulnerabili", ha commentato Valastro, riconoscendo l'analoga attenzione del Papa verso coloro che si trovano in situazioni di bisogno.

Le sfide affrontate dai volontari sono variegate e impegnative, e vanno dal contrasto alla povertà, alla migrazione, alla solitudine involontaria che colpisce gli anziani, all'abbandono scolastico dei giovani, fino alla risposta alle crisi umanitarie. Valastro ha evidenziato la prontezza della Croce Rossa Italiana di fronte alle avversità future, notando le loro strategie proattive nella prevenzione dei disastri e nella preparazione delle comunità.

Valastro ha anche reso omaggio all'umanità condivisa che Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, implorò al mondo di abbracciare nel 1859 con le parole "Siamo tutti fratelli". Questo ethos è stato ulteriormente riecheggiato dai volontari che hanno condiviso le loro esperienze riguardanti le recenti sfide, inclusa la pandemia di COVID-19, l'alluvione in Emilia Romagna, l'accoglienza dei migranti a Lampedusa, la crisi in Ucraina e le attività di sostegno nella Striscia di Gaza.

È stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del COVID-19 e per i volontari che hanno perso la vita a causa della pandemia. Valastro ha espresso le più sincere condoglianze alle famiglie delle 309 vittime del terremoto dell'Aquila del 2009, lodando i volontari che hanno fornito soccorso e sostegno durante la tragedia.

All'evento hanno inoltre presenziato Debora Diodati, Edoardo Italia, Adriano De Nardis, Antonio Calvano, Mercedes Babé, Maria Teresa Bellucci e Francesco Rocca, che rappresentano vari settori della Croce Rossa e del governo regionale.

Questo raduno in Vaticano non è stato solo un incontro, ma una testimonianza dello spirito indomito del volontariato e un tributo a coloro che hanno affrontato le più grandi avversità con coraggio e grazia.