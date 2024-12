Ufficiale: Brescia calcio, Mister Rolando Maran sollevato dall'incarico

Brescia Calcio: Sollevato Rolando Maran dall'incarico di allenatore della prima squadra

Il Brescia Calcio ha annunciato ufficialmente, tramite un comunicato, la fine della collaborazione con l'allenatore Rolando Maran e il suo staff tecnico.

La decisione è stata presa dopo la sconfitta subita contro il Catanzaro nella sedicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025.

La società biancazzurra ha espresso gratitudine nei confronti di Maran, sottolineando la sua dedizione, professionalità e impegno quotidiano al servizio della squadra. Tuttavia, i risultati ottenuti finora in campionato hanno spinto il club a un cambio di guida tecnica.

Il Brescia alla 16ª giornata di Serie B

Dopo 16 giornate, il Brescia si trova al decimo posto in classifica con 19 punti.

Ecco un riepilogo delle statistiche della squadra fino a questo momento della stagione:

Partite giocate: 16 Vittorie: 5 Pareggi: 4 Sconfitte: 7 Gol fatti: 20 Gol subiti: 23



Ecco le medie calcolate sulle prime 16 giornate del Brescia:

Punti medi a partita: 19 punti / 16 partite = 1,19 punti per partita Gol fatti medi a partita: 20 gol fatti / 16 partite = 1,25 gol per partita Gol subiti medi a partita: 23 gol subiti / 16 partite = 1,44 gol per partita Vittorie medie: 5 vittorie / 16 partite = 31,25% di vittorie Pareggi medi: 4 pareggi / 16 partite = 25% di pareggi Sconfitte medie: 7 sconfitte / 16 partite = 43,75% di sconfitte Queste medie evidenziano l'andamento complessivo della squadra durante il campionato fino alla 16ª giornata.



Nonostante la posizione relativamente tranquilla, il club punta a un cambio di rotta per mantenere vive le ambizioni di migliorare la propria classifica e avvicinarsi alla zona playoff.

Una nuova fase per il Brescia Calcio

Il Brescia si prepara ad affrontare le prossime sfide di campionato con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Serie B. Il nome del prossimo allenatore non è ancora stato annunciato, ma la dirigenza è al lavoro per individuare il profilo ideale che possa riportare fiducia e risultati positivi.

Rimani aggiornato per ulteriori sviluppi su questa vicenda e sulle prossime mosse del Brescia Calcio.