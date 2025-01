Calciomercato. Ufficiale: Marco Pompetti rinnova con l'US Catanzaro 1929 fino al 2027

L'US Catanzaro 1929 ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale del centrocampista Marco Pompetti, che vestirà la maglia giallorossa fino al 30 giugno 2027.



Una scelta che testimonia la volontà di consolidare il rapporto tra il giocatore e il club, puntando su continuità e ambizione per il futuro.

Il ruolo centrale di Marco Pompetti

Arrivato a Catanzaro con grandi aspettative, Pompetti si è affermato come un pilastro del centrocampo.



Con la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi, il centrocampista classe 2000 ha guadagnato la fiducia dell’allenatore e l'affetto dei tifosi.



Questo rinnovo rappresenta non solo una conferma delle sue qualità, ma anche un segnale di stabilità per il progetto tecnico del club.

Le parole del club

In un comunicato ufficiale, l’US Catanzaro ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto:

“Siamo felici di annunciare che Marco Pompetti continuerà a far parte della nostra squadra fino al 2027. Il suo impegno e la sua professionalità sono valori fondamentali per il nostro progetto.”

Obiettivi futuri

Con il rinnovo di Pompetti, il Catanzaro dimostra di voler costruire un progetto solido, puntando su giovani di talento e su una chiara identità di gioco.



Il centrocampista sarà uno dei protagonisti delle prossime stagioni, in cui il club ambisce a consolidarsi come protagonista nei campionati professionistici italiani.

Marco Pompetti e l’US Catanzaro 1929: una storia che continua, con l'obiettivo di scrivere pagine sempre più importanti del calcio giallorosso.