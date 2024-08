UGL soddisfazione e impegno per la vertenza Abramo Customer Care: positivi risultati dall'incontro con il Ministro Urso

L’Unione Regionale UGL e la segreteria regionale UGL Telecomunicazioni intendono congiuntamente esprimere la soddisfazione rispetto agli affidamenti preliminari relativi alla vertenza della Abramo Customer Care in amministrazione straordinaria emersi durante l’incontro tenutosi ieri presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla presenza del Ministro Adolfo Urso.

Oltre alle organizzazioni sindacali erano presenti anche Tim e gli Amministratori della società Abramo Customer Care, il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore al Lavoro.

La deroga da parte del tribunale di Roma di ulteriori tre mesi è da considerarsi come un lasso di tempo finalizzato a ricercare una soluzione definitiva rispetto alla vicenda professionale e personale dell’intero perimetro occupazionale della Abramo Customer Care.

L’azienda Tim ha chiarito che per tutta la durata dell’amministrazione straordinaria non farà alcuna revoca delle commesse. A tal proposito è comunque giusto ricordare che da mesi i volumi sono calati e ciò ha implicato la necessità di dover utilizzare importanti percentuali di ammortizzatori sociali che pesano sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Sempre Tim ha dichiarato che tale riduzione dei volumi è anche dovuta alla reinternalizzazione degli stessi demandandone la gestione all’interno del gruppo.

Abbiamo accolto molto positivamente la conferma di impegno da parte della Regione Calabria rispetto ai progetti di riqualificazione ed ancor più ad un vasto progetto che riguarda la digitalizzazione della Pubblica amministrazione proprio attraverso la valorizzazione professionale di questi lavoratori e lavoratrici Calabresi.

Così come abbiamo apprezzato il pragmatismo del Ministero, il quale, attraverso il capo di gabinetto del Ministro, ha rappresentato di voler convocare per inizio settembre un tavolo tecnico finalizzato proprio a discutere assieme alle organizzazioni sindacali degli strumenti di natura tecnica e del reperimento delle risorse finanziarie individuate per mettere a terra un progetto che può ambire a diventare esempio anche su altri territori.

L’Unione Generale del Lavoro e la sua Federazione Regionale delle Telecomunicazioni registrando questi importanti e positivi avanzamenti sono dell’opinione non si debba abbassare il livello di attenzione rispetto ad una vertenza che se gestita in un clima di partecipazione fattiva da parte di tutti gli attori in campo può rappresentare un buon esempio di gestione di una crisi sociale ed economica. Non ci aspettiamo da parte di nessun interlocutore frenate o fasi di stallo che rimetterebbero in discussione un percorso che ad oggi è solo all’inizio di un tunnel che i lavoratori e le lavoratrici della Abramo Customer Care hanno ampiamente dimostrato di volersi lasciare alle spalle.