Un gestaccio di intimidazione: Sindaco di Palma di Montechiaro trova croce di cartone e munizioni

Atto Ominoso non scuote l'incedere deciso del primo cittadino: inchiesta in corso e solidarietà dello stato

PALMA DI MONTECHIARO - Un'ombra oscura si è proiettata sulla tranquillità di Palma di Montechiaro, dove l'integrità del tessuto civico è stata scossa da un atto intimidatorio ai danni del primo cittadino, Stefano Castellino. Una croce di cartone e 9 cartucce calibro 12 sono state lasciate in modo minaccioso sul cancello della sua residenza, un messaggio sinistro che non ha scalfito la determinazione del sindaco.

L'episodio non ha tardato a richiamare l'attenzione delle autorità: i Carabinieri, prontamente giunti sul posto, hanno ascoltato la testimonianza del sindaco, avviando un'indagine a tutto campo. La Procura e la Prefettura sono state immediatamente messe al corrente dell'accaduto, segno che lo Stato non lascia solo i suoi rappresentanti di fronte a simili episodi.

Nel cuore di questa zona notoriamente legata al celebre romanzo "Il Gattopardo", gli investigatori stanno battendo la zona alla ricerca di video di sorveglianza che possano fornire indizi vitali per risalire agli artefici di questo inquietante messaggio.

In una reazione di fermezza e coraggio, il sindaco Castellino ha ribadito la sua intenzione di proseguire nel suo mandato con risolutezza: "Sono cose che non dovrebbero mai accadere, da un lato uno si sente tradito, ma dall'altro ho consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Andiamo avanti senza tentennamenti. Non sono solo, lo Stato mi è vicino."

Un messaggio che riafferma il legame incrollabile tra il sindaco e i cittadini di Palma di Montechiaro, una comunità che ha nuovamente scelto Castellino come proprio leader il 13 giugno 2022, confermandolo alla guida della città con il sostegno di sei liste civiche.

In questo clima di tensione, l'indagine prosegue, con la comunità e le istituzioni unite nella condanna di ogni forma di intimidazione e nella difesa dei valori democratici e della legalità.