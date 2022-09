Una Divina Commedia magnificente al Politeama di Catanzaro

Catanzaro, 17 febbraio - Si spengono le luci e ti ritrovi in una selva oscura, smarrito, a fare i conti con i vizi e le virtù proprie. Improvvisamente ti appare Virgilio, imponente e saggio, e come un padre ti indica la via per una buona vita. Avrai paura, dubbi, sarai curioso, e lui sarà sempre un passo avanti pronto ad aiutarti.

Ti incuteranno timore i versi impressi sulla porta di Gerusalemme: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”. Ti lascerà sgomento l’incontro con Caronte, ti troverai nel ghiaccio e avrai freddo, in terre infuocate e avrai caldo, in mari tempestosi e avrai terrore. A mano a mano ti libererai dai tuoi peccati, incontrerai Beatrice e riuscirai finalmente a vedere “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, senza che il batticuore ti abbandoni mai.

Questo e tanto, tanto altro è ciò che prova chi assiste alla Divina Commedia di Marco Frisina, la prima opera musicale basata sul poema di Dante Alighieri. Un kolossal magnificente che coinvolge immediatamente lo spettatore nel viaggio, sia fisico che emotivo, del Sommo Poeta, grazie ad una perfetta armonia tra grandi attori, virtuosi ballerini, spettacolari impianti scenografici, suggestive proiezioni 3D, musiche orchestrali eccezionali rigorosamente italiane, sorprendenti effetti di luci, la voce fuori campo di Giancarlo Giannini, che, insieme, contribuiscono ad una narrazione che ammalia la sua mente.

Ieri pomeriggio, al Teatro Politeama di Catanzaro, la compagnia diretta da Andrea Ortis ha replicato per la quarta volta lo spettacolo ottenendo il quarto sold out. Un grande successo decretato dai numerosi applausi a scena aperta e dalla lunghissima standing ovation finale. Migliaia i ragazzi che vi hanno partecipato in tre giorni e tanti ancora parteciperanno questa mattina alle 10:00, per uno spettacolo già sold out da giorni.

Apprezzatissimi gli attori Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis un superbo Virgilio, imponente presenza scenica e grande profondità d’interpretazione, Myriam Somma (Beatrice), Noemi Smorra (Francesca, Matelda), Angelo Minoli (Ulisse, Guido Guinizzelli), Federica Basile (Pia dei Tolomei, La donna), Antonio Melissa (Ugolino, Catone), Antonio Sorrentino (Caronte, Pier delle Vigne).

Applauditissimo anche il corpo di ballo acrobatico, guidato dal capo balletto Mariacaterina Mambretti e composto da Marina Barbone, Danilo Calabrese, Fabio Cilento, Rebecca Errori, Raffaele Iorio, Luca Ronci, Federica Montemurro, Giovanna Pagone, Giuseppe Pera, Raffaele Rizzo, Michela Tiero, Alessandro Trazzera, Alessio Urzetta.

Alto gradimento per le percussioni live di Marco Molino, Giulio Costanzo, Roberto Di Marzo.

Il kolossal, che ha visto impegnati ben 50 tecnici, 70 scenari mozzafiato e oltre 200 costumi di scena, è stato realizzato grazie alla sceneggiatura di Gianmario Pagano, alle scenografie di Lara Carissimi, alle coreografie di Massimiliano Volpini, al Lighting designer Valerio Tiberi, al sound engineer Emanuele Carlucci, e ai visual designer Roberto Fazio e Virginio Levrio.

Ruggero Pegna, direttore artistico “Fatti di musica”, ha fortemente voluto questi quattro giorni al teatro lirico Politeama di Catanzaro dedicati a questa opera straordinaria e i risultati gli hanno dato ragione, ripagandolo degli sforzi fatti, con cinque sold out.

Saverio Fontana