Una tesi sul volo in parapendio vince il Premio Borghi

È Christian Nardon, neolaureato magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio presso il Politecnico di Milano, il vincitore del Premio Borghi 2024, riconoscimento istituito dalla Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo per premiare studi e iniziative meritevoli in ambito meteorologico. Questa settima edizione, in particolare, era rivolta agli studenti universitari laureati tra aprile 2023 e ottobre 2024 con una tesi su un argomento connesso alla meteorologia.

La premiazione è avvenuta durante il Festivalmeteorologia di Rovereto, la preziosa occasione di incontro tra le diverse realtà della meteorologia italiana promossa e sostenuta dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM), dall’Università di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto.

Nardon, che ha ricevuto un premio del valore di 1.000 euro, ha dedicato il suo lavoro - “Effetto della temperatura e umidità del suolo sullo sviluppo delle termiche in atmosfera: simulazioni con il modello meteorologico WRF per il volo in parapendio” - all’analisi di come le condizioni del suolo possano influire sullo sviluppo in atmosfera delle termiche, correnti ascensionali di aria più calda sfruttate dai piloti di parapendio per guadagnare quota. È stato premiato non solo per il valore scientifico del contenuto, ma anche per la capacità di comunicarlo in maniera efficace e coinvolgente. Ai candidati era infatti richiesto di inviare, insieme al poster e all’abstract dell’elaborato, un video in grado di illustrare l’argomento con chiarezza e originalità.

Al secondo posto si è classificato Andrea Luigi Perfetti, laureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con la tesi “Tendenze climatiche nelle città italiane: un’indagine basata su indicatori meteo-climatici”. Attraverso l’analisi di alcuni parametri meteorologici, Perfetti ha confrontato le condizioni climatiche di Milano, Roma e Palermo nel periodo 2018-2022 con i relativi valori CLINO - ovvero i periodi di riferimento - 1961-1990 e 1991-2020, dimostrando come vi siano delle notevoli differenze imputabili ai cambiamenti climatici.

Terzo posto per Simone Frattini, laureato in Scienze Nautiche, Aeronautiche e Meteo-Oceanografiche presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Nel suo lavoro “Analisi di episodi di maltempo invernale verificatisi in regione Liguria” ha analizzato le dinamiche che possono innescare questi episodi, evidenziando come essi siano sempre più condizionati dal riscaldamento globale.

Siamo felici di premiare questi giovani laureati non solo per il contenuto delle loro tesi, ma anche per come le hanno presentate - ha affermato il generale Giuseppe Frustaci, membro del comitato scientifico della Fondazione OMD, che ha consegnato i premi - In un mondo che sempre di più ci richiede consapevolezza e preparazione davanti ai cambiamenti climatici, che come dimostrano anche i lavori vincitori sono chiaramente in atto, è fondamentale continuare a incoraggiare lo studio della meteorologia e, soprattutto, una comunicazione scientifica chiara e accessibile.

I lavori dei primi tre classificati sono visibili sul sito, sulla pagina facebook e sul canale youtube della Fondazione OMD.