US Catanzaro 1929: direttamente dal Torino, Demba Seck - Il nuovo talento in arrivo. A breve l'ufficialità

US Catanzaro 1929 a breve ufficializzerà l'acquisto di Demba Seck, un promettente attaccante senegalese proveniente dal Torino FC, pronto a dare il suo contributo già in questa stagione di Serie B.

Ieri, Seck è stato avvistato in tribuna durante l'incontro Catanzaro-Sassuolo, accompagnato dal suo procuratore.

La sua presenza ha subito suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, molti dei quali hanno approfittato dell’occasione per scattare selfie con il nuovo acquisto, che sarà presto parte ufficiale della rosa del Catanzaro.

Demba Seck è un attaccante versatile, in grado di giocare principalmente come ala destra, ma anche come seconda punta o ala sinistra.

Nato il 10 febbraio 2001 a Guédiawaye, in Senegal, Seck è alto 1,90 m e gioca principalmente con il piede sinistro.

Attualmente ha un valore di mercato di 2,00 milioni di euro, con un picco raggiunto di 3,00 milioni di euro nel marzo 2022.

Seck ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della SPAL e ha avuto diverse esperienze in prestito prima di trasferirsi al Torino FC nel gennaio 2022 per 600 mila euro.

Durante la stagione 2023/2024, è stato ceduto in prestito al Frosinone, dove ha continuato a crescere, accumulando esperienza e dimostrando le sue capacità offensive.

Con un totale di 140 presenze, 16 gol e 7 assist in carriera, Seck è pronto a portare il suo talento al servizio del Catanzaro nella stagione in corso di Serie B.

Il trasferimento di Demba Seck rappresenta un importante investimento per il Catanzaro, che potrà contare su un giovane di grande prospettiva, in grado di ricoprire più ruoli in attacco e con margini di crescita ancora elevati.

Con l'ufficialità dell'acquisto ormai imminente, i tifosi giallorossi possono aspettarsi un contributo significativo da parte di questo nuovo arrivo, che è pronto a fare la differenza in questa stagione di Serie B.