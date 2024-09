US Catanzaro 1929: Ecco le Prime Parole di Buso in Giallorosso (Video)

CATANZARO - La nuova stagione calcistica è alle porte e il Catanzaro 1929 si prepara ad affrontarla con nuove energie e talenti. Tra le novità più attese c'è l'arrivo di Buso, un giovane attaccante che promette di portare freschezza e dinamicità alla squadra giallorossa. Dopo un'esperienza significativa in Serie B con il Cesena e una proficua stagione al Lecco, Buso è pronto per questa nuova sfida.





La Carriera di Buso prima di Catanzaro





Buso ha iniziato la sua carriera professionistica giovanissimo, a soli 16 anni, quando è stato chiamato a far parte del Cesena. Da allora, il suo percorso è stato in continua ascesa, culminando nella sua prima stagione in Serie B lo scorso anno, dove ha impressionato con nove gol. “L’anno scorso è stato un anno importante per me,” ha dichiarato Buso. “Dopo tre anni al Lecco, la chiamata del Catanzaro è arrivata inaspettata, ma non ho potuto rifiutare. L'ambiente qui è caldissimo, non vedo l'ora di giocare la mia prima partita allo stadio”.





L'entusiasmo per la nuova avventura





Buso ha espresso grande entusiasmo per il suo futuro con il Catanzaro, elogiando sia la squadra che i tifosi: "Ho affrontato il Catanzaro l'anno scorso e ho visto quanto fosse forte la squadra. Anche quest'anno sembra molto competitiva, e il pubblico è qualcosa di fantastico." Questo entusiasmo è accompagnato da una chiara consapevolezza delle sue capacità in campo: "Sono un giocatore rapido, mi piace puntare l'uomo e giocare con la palla. Amo anche servire i miei compagni e non vedo l'ora di farlo con questa squadra."





Versatilità e dedizione in campo





Uno degli aspetti più interessanti di Buso è la sua versatilità. Sebbene preferisca giocare largo a sinistra, è capace di adattarsi a diverse posizioni, incluso come seconda punta o sulla destra. “Mi piace puntare l’uomo, fare gol e assist. Spero di poter contribuire al meglio per la squadra,” ha aggiunto. Con una determinazione così forte, non sorprende che Buso sia già pronto per mettersi alla prova e portare il suo contributo al Catanzaro.









L'arrivo di Buso al Catanzaro rappresenta un'aggiunta significativa alla squadra, portando con sé non solo talento e velocità, ma anche un grande spirito di squadra e voglia di vincere. Con un ambiente caloroso e una squadra determinata, le aspettative per questa stagione sono alte. Non resta che attendere il debutto di Buso in maglia giallorossa per vedere come il suo dinamismo influenzerà il gioco del Catanzaro. I tifosi sono pronti a sostenerlo, e Buso è pronto a dare tutto per la sua nuova squadra.