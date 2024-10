US Catanzaro: Andrea La Mantia si racconta, tra nuove sfide e obiettivi di rilancio (Video)

US Catanzaro, conferenza stampa con Andrea La Mantia: le sue parole sull'esperienza in giallorosso





Nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, Andrea La Mantia ha parlato delle sue prime impressioni a Catanzaro, dopo il suo arrivo nell'ultimo giorno di mercato. L'attaccante, noto per la sua lunga esperienza in Serie B, ha condiviso le sue sensazioni e l'importanza che questo nuovo capitolo rappresenta per la sua carriera.





Integrazione nel gruppo e il legame con Catanzaro





Appena giunto a Catanzaro, La Mantia si è sentito subito a suo agio, grazie anche al suo legame personale con la città, essendo il luogo d'origine di sua moglie. "Sono 10 anni che vengo qua tutti gli anni, quindi mi sentivo già un po' a casa," ha commentato. L'attaccante ha elogiato l'atmosfera dello spogliatoio, sottolineando quanto il gruppo sia unito: "Mi sono sentito subito integrato, è una squadra molto compatta, lo si vedeva già l'anno scorso per i risultati ottenuti."





La sfida personale e il futuro a Catanzaro





Per La Mantia, questa nuova avventura rappresenta un'opportunità importante. Nonostante il suo impiego a singhiozzo finora, ha già lasciato il segno con un assist a Bari e un gol contro il Modena. "Vivo ogni sfida come un'opportunità, e questa è una grande opportunità per me. Voglio dare il massimo, sia che giochi dall'inizio o che entri a gara in corso," ha dichiarato, sottolineando la concorrenza in attacco, dove ci sono giocatori forti e pronti a dare il loro contributo.





Alla domanda se questa esperienza possa rappresentare un rilancio per la sua carriera, La Mantia ha risposto con speranza: "Sicuramente. È una piazza calda, dove storicamente rendo di più, e spero di confermare questo trend anche quest'anno."





Lo scontro con il Sudtirol e l'obiettivo personale





Domenica, il Catanzaro affronterà il Sudtirol, una squadra ostica che ha dimostrato di essere una realtà solida della Serie B. "Sarà una partita dura. Sono una squadra compatta e ben organizzata, dovremo cercare i loro punti deboli e approfittarne," ha spiegato La Mantia, consapevole delle difficoltà del campionato.





Infine, l'attaccante ha condiviso il suo obiettivo personale: "Vorrei riconfermarmi come un giocatore importante per la Serie B, tornando ai livelli che credo di poter raggiungere."





L'unione del gruppo e la voglia di crescere sono i punti cardine su cui il Catanzaro può contare per continuare il suo percorso in campionato.