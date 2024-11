US Catanzaro: Floriano Noto e Nino Scimone premiati al Gran Galà del Calcio

Grande soddisfazione per l’US Catanzaro 1929, che celebra i prestigiosi riconoscimenti ottenuti al Gran Galà del Calcio 2024, tenutosi a Latina. Il presidente Floriano Noto è stato insignito del titolo di “Miglior Presidente della Serie B”, un premio che sottolinea il successo del suo operato nella gestione del club e nella promozione della squadra nel panorama calcistico nazionale.

Il riconoscimento di Floriano Noto

La leadership di Floriano Noto, coadiuvato dai fratelli, si è dimostrata vincente grazie a una visione strategica chiara e a un modello gestionale esemplare. Il ritorno delle Aquile in Serie B è stato accompagnato da una pianificazione meticolosa, che non ha solo rafforzato la squadra ma ha contribuito anche alla crescita dell’intera comunità giallorossa. Questo premio, oltre a essere un riconoscimento personale per Noto, rappresenta un motivo di orgoglio per tutti i tifosi del Catanzaro e per il territorio calabrese.

Nino Scimone: eccellenza nella gestione

Tra i protagonisti della serata, anche il team manager Nino Scimone, premiato come “Miglior Team Manager della Serie B”. La dedizione e la professionalità di Scimone sono state fondamentali per la gestione ottimale delle dinamiche organizzative del club, contribuendo al raggiungimento di risultati sportivi di rilievo.

Andrea Fulignati: miglior portiere della Serie B

A completare una serata memorabile per l’US Catanzaro, il riconoscimento ad Andrea Fulignati, nominato miglior portiere della Serie B. Le sue straordinarie prestazioni tra i pali, decisive sia nella scorsa stagione che nella conquista della promozione, hanno fatto di lui uno dei simboli del successo giallorosso.

Un progetto vincente

Questi riconoscimenti confermano la solidità e la qualità del progetto sportivo dell’US Catanzaro 1929. La società, attraverso una gestione lungimirante e un lavoro di squadra incessante, punta a traguardi sempre più ambiziosi, consolidando la propria presenza tra i protagonisti del calcio italiano.

Con premi che evidenziano l’impegno e la professionalità di dirigenti, staff e giocatori, il club giallorosso guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, forte di un’identità che unisce passione, competenza e legame con il territorio. (Immagine US Catanzaro)