Verso Catanzaro-Spezia: D'Angelo carica i suoi, 'Convinti del nostro valore (Video)

A soli due giorni dalla trasferta contro il Catanzaro, l'allenatore di Aquilotti Luca D'Angelo ha condiviso le sue intuizioni durante la consueta conferenza stampa pre-partita. Le sue riflessioni sul recente pareggio contro la Sampdoria e sui preparativi per la prossima partita hanno messo in luce la prontezza e l'approccio strategico della sua squadra.

Positivi da Genova

Riflettendo sulla prestazione contro la Sampdoria, D'Angelo ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto dell'inizio della squadra e del finale forte. Non è stata una partita facile, considerando il cambio di allenatore in panchina e l'atmosfera carica nello stadio. Abbiamo meritato di vincere, ma siamo tornati sapendo di aver dato tutto".

Ha anche fornito aggiornamenti sulla sua squadra, confermando che il centrocampista Francesco Cassata si è completamente ripreso dal suo problema alla schiena, mentre il ruolo dell'attaccante Pio Esposito rimane indeciso. "Vedremo se Esposito partirà titolare o partirà dalla panchina, dato che anche gli altri nostri attaccanti sono in grande forma", ha aggiunto.

Valutare Catanzaro

L'allenatore ha elogiato lo stile di gioco basato sul possesso palla del Catanzaro, sottolineando la loro capacità di coinvolgere il portiere e gli attaccanti nella costruzione del gioco. "Dovremo interrompere il loro ritmo, eccellere nel recupero palla e capitalizzare le nostre occasioni", ha sottolineato D'Angelo. Pur riconoscendo la forte stagione del Catanzaro, ha espresso fiducia nell'approccio della sua squadra, affermando: "Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, trovando le giuste contromisure indipendentemente dalle loro tattiche".

Approfondimenti strategici

Quando gli è stato chiesto di gestire l'attaccante stellare del Catanzaro Pietro Iemmello, D'Angelo ha respinto l'idea di marcature specifiche. "Rispettiamo le sue capacità ma non comprometteremo il nostro sistema. Il nostro obiettivo è rimanere attenti e concentrati", ha spiegato.

Il tecnico ha sottolineato l'importanza della mentalità della sua squadra, affermando: "Lasciamo Genova con la convinzione rinnovata di poter giocare senza paura contro qualsiasi avversario e di poter dimostrare il nostro valore".

Dinamiche della squadra e sfide future

Parlando dei suoi attaccanti, D'Angelo ha descritto Esposito e Čolak come finalizzatori clinici, apprezzando al contempo il contributo degli altri attaccanti alla costruzione del gioco. "Il ruolo di un attaccante non riguarda solo i gol; il suo lavoro per la squadra è altrettanto cruciale", ha osservato.

Con un calendario fitto di impegni in vista, tra cui le partite contro Mantova e Bari, D'Angelo ha sottolineato l'importanza della rotazione della squadra. "Le sostituzioni hanno avuto un ruolo decisivo a Genova e avremo bisogno del contributo di tutti per superare questo periodo impegnativo", ha affermato.

Supporto da parte dei tifosi e della dirigenza

D'Angelo ha espresso gratitudine verso i tifosi che andranno a Catanzaro e verso coloro che sostengono da lontano. Ha anche riconosciuto il sostegno del presidente del club, affermando: "Il presidente apprezza l'unità e lo spirito della squadra. È una qualità fondamentale e continueremo a costruirci sopra".

Mentre gli Aquilotti si preparano per una prova cruciale a Catanzaro, il loro obiettivo rimane quello di mantenere lo slancio e di offrire una prestazione di valore.

Clicca QUI per il Video della conferenza stampa con il mister D'Angelo