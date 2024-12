Le dichiarazioni di Mister Caserta alla vigilia di Catanzaro-Spezia (Video)

Catanzaro pronto alla sfida contro lo Spezia: Mister Caserta punta a confermare il momento di crescita

Alla vigilia della sfida tra Catanzaro e Spezia, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha incontrato la stampa per analizzare il momento della sua squadra e le prospettive per la partita.

Due vittorie consecutive hanno rilanciato il morale dell’ambiente, ma il mister mantiene i piedi per terra: "Le prospettive non sono cambiate. L'obiettivo resta la salvezza", ha dichiarato.

L'importanza del gruppo

Caserta ha elogiato lo spirito di squadra che si è consolidato nelle ultime settimane: "Il gruppo ha lavorato sempre bene, indipendentemente dai risultati. È normale che i successi diano entusiasmo, ma siamo gli stessi di tre settimane fa. Non dobbiamo abbassare l’attenzione e mantenere alta l’intensità".

Riferendosi agli avversari, il mister ha riconosciuto la forza dello Spezia, attualmente in lotta per la promozione diretta: "Affrontiamo una squadra solida, con ottime individualità e grande efficacia sui calci piazzati. Noi dovremo essere bravi a limitarli, restando concentrati su ogni dettaglio".

Un percorso di crescita

La sfida con il Palermo ha messo in luce una crescita significativa, sia tattica che mentale: "Giocare in uno stadio difficile come quello di Palermo e ottenere un risultato positivo non era scontato. La squadra ha dimostrato maturità, soffrendo il giusto e sfruttando al meglio le occasioni create", ha spiegato Caserta.

Il tecnico ha sottolineato anche l’importanza di mantenere il proprio stile di gioco, caratterizzato dal possesso palla e dalla costruzione dal basso: "Abbiamo cercato di dare continuità al lavoro degli ultimi anni, aggiungendo alcune idee che valorizzino la velocità delle transizioni offensive".

Gestione della rosa e prossimi impegni

Con tre partite in otto giorni, Caserta avrà bisogno di gestire al meglio le energie della squadra. Il rientro di giocatori come Antonini e Situm aumenta le opzioni, ma richiede cautela: "Antonini e Situm sono in buone condizioni, mentre La Mantia ha bisogno di più tempo. Valuterò chi schierare in base alla partita, non penso al turnover su tre gare".

La sfida contro lo Spezia

Con 11 risultati utili consecutivi, il Catanzaro si prepara a un test importante. Caserta ha definito la gara come un'opportunità per misurare il valore della squadra: "Lo Spezia è una corazzata, ma giocare queste partite è stimolante. Dovremo affrontarli con umiltà, ma consapevoli che possiamo giocarcela contro chiunque".

Un pensiero per i tifosi

Infine, il mister ha voluto dedicare un pensiero alla tifoseria, che domani ricorderà Massimo Capraro, figura storica del movimento ultras giallorosso: "Sarà una giornata speciale per i tifosi e per noi. Daremo il massimo per regalare loro una grande soddisfazione".

La sfida contro lo Spezia sarà un banco di prova cruciale per il Catanzaro, chiamato a confermare il proprio momento positivo davanti al pubblico del Ceravolo.

