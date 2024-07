Vicinanza sottosegretario Wanda Ferro (FDI) a Vvf dopo incidente elicottero a Reggio Calabia

REGGIO CALABRIA - «Rivolgo la mia vicinanza al Corpo dei Vigili del Fuoco, dopo l’incidente che a Reggio Calabria ha interessato in fase di atterraggio l’elicottero S64 “Geronimo”, al rientro da un’operazione antincendio boschivo. Grazie alla professionalità e alla prontezza del personale l’incidente non ha avuto gravi conseguenze.

Rivolgo ai piloti, trasportati in ospedale per solo accertamenti, l’augurio di stare in salute e rientrare al più presto in servizio. L’episodio purtroppo ci ricorda quanto sia delicato e pericoloso il lavoro dei Vigili del Fuoco - ma anche dei militari, del personale forestale e di protezione civile - volto a garantire la salvaguardia del territorio e la sicurezza dei cittadini, messe spesso gravemente rischio da delinquenti che appiccano incendi che hanno effetti devastanti.

Dobbiamo una costante gratitudine al personale impegnato nell'azione di contrasto. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI).