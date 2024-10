Victoria Leoni, l’importanza della formazione

La discografia è un settore complesso e in continua evoluzione che racchiude una vasta gamma di competenze. Inoltre, in un’epoca in cui le tecnologie digitali e le piattaforme di streaming stanno trasformando il modo in cui la musica viene prodotta, distribuita e consumata, la formazione professionale nel settore discografico è diventata ancora più cruciale. Ne parliamo con Victoria Leoni di “Victoria Music” che tra i servizi ha proprio un’offerta di corsi specifici per affinare competenze e restare aggiornati.

«Una delle prime sfide per chi si avvicina al mondo della discografia è saper affrontare e capire la struttura e il funzionamento dell’intero ecosistema musicale. La discografia non si limita alla produzione di progetti artistici e musicali: comprende anche il management, la distribuzione, la promozione, il copyright, i diritti d’autore e la gestione economica dell’ecosistema. La formazione che offriamo in Victoria Music permette di acquisire abilità tecniche per sviluppare il mestiere con una visione d’insieme dell’industria musicale, essenziale per orientarsi tra i diversi ruoli.»

Chi aspira a lavorare nel mondo della musica deve sapere infatti come funziona la catena della produzione e del suo valore, dal momento in cui una canzone viene registrata a quando raggiunge il pubblico. Senza una conoscenza approfondita di questi processi, è facile perdersi in un settore caratterizzato da costanti cambiamenti tecnologici e normativi. Il mondo della musica inoltre è anche fortemente regolato da leggi specifiche. I diritti d’autore, ad esempio, vanno sempre gestiti al meglio.

«Tra i vari diritti discografici, quelli d’autore sono fondamentali per garantire che artisti, produttori e i songwriters vengano remunerati per il loro lavoro. Tuttavia, il sistema legale che regola le licenze musicali e il suo copyright è complesso e può variare anche a livello internazionale. Una formazione adeguata in questo ambito è essenziale per comprendere come funzionano i contratti discografici e i suoi diritti connessi, le royalties, le licenze e le società di gestione collettiva (come la Siae in Italia) nonché la complessa dinamica per la gestione dei campionamenti, plagi e remix.»

Senza una conoscenza approfondita di questi aspetti legali, gli artisti e i professionisti del settore rischiano di perdere opportunità economiche importanti e di cadere in trappole contrattuali sfavorevoli e rendere complicata la vita anche di chi gestisce le realtà artistiche indipendenti. La formazione è quindi indispensabile per il proprio futuro professionale.

«… e aggiungo che può anche aprire nuove opportunità di carriera. Un professionista che comprende i dettagli tecnici del proprio lavoro o il contesto economico e sociale in cui opera, è in grado di valutare rischi e opportunità con maggiore precisione, contribuendo a decisioni strategiche che possono influenzare il successo a lungo termine della sua impresa.»

Nei corsi di formazione di Victoria Music troverete le risposte a tutte le vostre domande, tutti gli elementi chiave che ogni artista, produttore o etichetta indipendente deve conoscere. Operano in presenza nelle più grandi città italiane, anche con una formazione personalizzata e online attraverso la sua innovativa piattaforma musicale immersiva. Per continuare a portare la musica e il suo valore ovunque.

Tutte le info su www.victoriamusic.it