Violenza Familiare a disabile in video sui social scuote Corigliano-Rossano

Violenza Familiare disabile in video sui social scuote Corigliano-Rossano

Sottotitolo: Carabinieri Agiscono su Segnalazione di Maltrattamenti a Disabile Documentati Online

CORIGLIANO-ROSSANO, 10 APR - Un gravissimo episodio di violenza familiare è stato portato alla luce attraverso i social media, dove è apparso un video che mostrava un individuo affetto da disabilità essere brutalmente aggredito per strada, anche con l'uso di una cinghia. A distanza di un mese dall'evento, i carabinieri della Stazione Corigliano Calabro Centro, operanti sotto il comando del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano e in collaborazione con la Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore Alessandro D'Alessio, hanno identificato e posto sotto indagine i familiari dell'uomo per maltrattamenti.

Le indagini hanno rivelato una situazione di grave degrado, con la vittima lasciata in uno stato di denutrizione e abbandono, nonostante disponesse di una pensione di invalidità. Le forze dell'ordine, dopo aver acquisito il video incriminato e analizzato accuratamente le prove, hanno eseguito tre provvedimenti di divieto di avvicinamento, con monitoraggio elettronico, nei confronti dei familiari aggressori.

L'indignazione pubblica è stata un motore fondamentale per l'avanzamento delle indagini, che hanno portato al riconoscimento dell'indiziata gravità dei fatti dal Giudice per le Indagini Preliminari di Castrovillari. In risposta, il GIP ha imposto misure cautelari contro gli indagati. La vittima, sottratta a un ambiente familiare violento, è stata trasferita in una struttura adeguata, dove ora può ricevere l'assistenza necessaria per una vita dignitosa.