Pentone. Weekend in Lilla 2024: Prevenzione e dialogo sulla Violenza di Genere

PENTONE - Questo fine settimana sarà per Pentone, il Weekend in lilla, manifestazione portata avanti dallo Staff della Gentilezza della consigliera comunale, Anna Pullano, e realizzata quest'anno in collaborazione con Attivamente Coinvolte, Centro di Aggregazione tra generazioni, I amo Pentone Ron, I Pezzottari, la Parrocchia San Nicola di Bari.



Una 3 giorni di iniziative ed eventi che avrà come protagonista la donna e la violenza di genere.



Tutte le associazioni coinvolte insieme all'amministrazione comunale saranno impegnate a promuovere prevenzione con la presenza di diversi specialisti, "La salute nella prevenzione" il tema da trattare, ma non solo, visto che per il 2024 saranno organizzati anche una breve dimostrazione di autodifesa e poi il restyling del Largo Lea Garofalo.



Lunedì 25 novembre infine, proprio per sensibilizzare nella giornata contro la violenza sulle donne, si terrà un importante seminario "Quello che le donne non dicono... dialogo con la cittadinanza".



Ottime occasioni dunque per affrontare tematiche importanti come la prevenzione e la violenza di genere, dando voce ad esperti, ma anche dialogando con la cittadinanza per sensibilizzare e promuovere informazioni e conoscenza.



Il Weekend in lilla 2024 fa seguito alle altre iniziative promosse per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne animate dallo staff della Gentilezza che si sono succedute in questi anni, siamo infatti alla V edizione.



Una continuità necessaria per affrontare problematiche e argomenti su cui bisogna sempre di più accendere i riflettori.