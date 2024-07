XXI Festival d’autunno, cresce l’attesa per “Non so che fare prima” il nuovo spettacolo di Uccio De Santis a Soverato il 22 agosto

Anche quest’anno il Festival d’autunno dà spazio alla comicità: «Dopo l’esperimento dello scorso anno con Maurizio Battista – ha affermato il direttore artistico nonché ideatore del Festival, Antonietta Santacroce -, mi sono convinta ancora di più della necessità, in questi tempi difficili, della terapia della risata. È per questo che ho voluto confermare anche quest’anno l’appuntamento con la comicità, inserendo in cartellone un fuoriclasse del genere che tutti, davvero tutti, conoscono: Uccio De Santis».

Pugliese doc, con all’attivo una lunga serie di sold out nei teatri di tutta Italia e all’estero, Uccio De Santis arriverà in Calabria il prossimo 22 agosto per la seconda delle anteprime estive del Festival – la prima è il 16 agosto con Fabio Concato -, di scena nell’Arena del Teatro comunale di Soverato. Sul palco sarà il protagonista del suo nuovo spettacolo “Non so che fare prima”, che nella stagione appena terminata lo ha visto calcare le tavole dei più importanti e grandi teatri italiani con oltre 100 date, registrando sold out in ogni occasione.

E non poteva essere altrimenti per questo comico “per vocazione”, come lui stesso ama definirsi, protagonista di un inarrestabile successo: il tour live dei record è solo l’ultimo tassello di una serie di conferme che arrivano anche dal web, oltre che dal boom di audience per la sitcom Mudù. Sono oltre 2 milioni infatti i follower che lo seguono su Facebook e su Youtube. Lo spettacolo in programma in scena a Soverato “Non so che fare prima”, regalerà al pubblico una serata indimenticabile all’insegna del divertimento e dell’allegria. In scena insieme a lui ci saranno i volti storici di Mudù, la trasmissione televisiva che lo ha fatto conoscere in tutta Italia, Antonella Genga, Giacinto Lucariello e Umberto Sardella che contribuiranno a un mix esplosivo di comicità, satira e ironia, con una serie di sketch irresistibili che spaziano dei temi più attuali e scottanti a quelli più leggeri e divertenti, sempre tratti da esperienze di vita vissuta: dai primi innamoramenti agli esordi in teatro, il suo vero grande amore, intrapresi per vincere la timidezza.

«Sarà un vero e proprio viaggio nei suoi ricordi, quello offerto da Uccio De Santis, che con la sua inconfondibile verve – ha aggiunto il direttore Santacroce - riuscirà a catturare l’attenzione del pubblico sin dalle prime battute, regalando momenti di puro e genuino divertimento. “Non so che fare prima” è infatti uno spettacolo che si rivolge a tutte le generazioni, con un linguaggio fresco e attuale capace di coinvolgere e divertire sia i più giovani che i più adulti. Con la sua capacità di portare sul palco personaggi e situazioni comiche, infatti riesce a far ridere e riflettere allo stesso tempo, regalando al pubblico una ventata di allegria e spensieratezza».

Per tutte le informazioni, anche in merito ai biglietti e agli abbonamenti, basta collegarsi al sito del XXI Festival d’autunno - che ricordiamo è sostenuto dalla Regione Calabria –, oltre che alla sezione dedicata sul circuito Ticketone.