XXI Festival d’Autunno: Uccio De Santis regala risate e riflessi profondi al teatro comunale di Soverato (Video)

SOVERATO - Il XXI Festival d’Autunno continua a regalare emozioni, e ieri sera è stato il turno di Uccio De Santis che ha portato la sua travolgente comicità all'Arena all'aperto del Teatro Comunale di Soverato. Un pubblico di grandi e piccini ha potuto godere di due ore di puro divertimento con lo spettacolo “Non so che fare prima”, un mix perfetto di comicità e riflessioni che ha conquistato il cuore dei presenti.

Dopo il successo dell’apertura del festival con Fabio Concato, Uccio De Santis ha calato il sipario su una serata che sarà ricordata per molto tempo. Accompagnato dai volti noti della sitcom “Mudù” – Antonella Genga, Giacinto Lucariello e Umberto Sardella – il comico pugliese ha saputo creare un'atmosfera di leggerezza e allegria, alternando battute esilaranti a momenti di introspezione.

Questo spettacolo è nuovo e ci teniamo a fare bella figura,” ha dichiarato Uccio De Santis, sottolineando l’importanza di questa data per lui. “Non è la prima volta che vengo in Calabria, ma sarà completamente diverso dalle precedenti. Voglio ringraziare tutti gli amici calabresi che mi seguono con affetto e che hanno atteso a lungo questo show.”

Il pubblico ha risposto calorosamente, con una partecipazione che ha reso la serata ancora più speciale.

Il comico non si è limitato a esibirsi sul palco, ma è sceso tra il pubblico, coinvolgendo i presenti in un dialogo continuo che ha reso lo spettacolo interattivo e unico. Risate a crepapelle e lacrime di gioia hanno scandito una serata che ha saputo fondere umorismo e umanità, caratteristiche distintive della comicità di Uccio De Santis.

Intervistato dai giornalisti, Uccio ha condiviso alcune riflessioni sul suo lavoro e sull’importanza di rimanere autentici: “Fare ridere è molto più difficile che far piangere. Penso che il segreto sia la naturalezza, essere se stessi. Noi ci riusciamo perché siamo così, genuini.” Ha poi aggiunto che, pur avendo notato inizialmente una certa freddezza nel pubblico del nord, basta una battuta per rompere il ghiaccio e creare un legame sincero con gli spettatori.

Lo spettacolo “Non so che fare prima” sta riscuotendo un successo straordinario in tutta Italia, registrando il sold out in diverse città. E anche a Soverato, il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando ancora una volta l’affetto per questo artista del sud.

Con la serata di ieri, il XXI Festival d’Autunno si conferma un evento imperdibile, capace di offrire non solo intrattenimento, ma anche spunti di riflessione, grazie a una programmazione che sa unire qualità artistica e momenti di pura leggerezza. Uccio De Santis e il suo team hanno dimostrato ancora una volta che la comicità può essere uno strumento potente per unire le persone, oltre le differenze culturali e geografiche.

Ci vedremo più spesso».

«Ho voluto confermare anche per quest’anno un appuntamento in cartellone con la leggerezza e la comicità – aveva detto il direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce –, perché penso che non ci sia niente di meglio di una sana risata in periodi incerti come quello che stiamo vivendo. Adesso siamo pronti ad accogliere il nuovo spettacolo in cartellone per l’anteprima estiva.

Sabato 24 agosto alla Grangia di Montauro ci sarà la prima nazionale, nata come co-produzione del Festival d’autunno, di “Taragnawa – Moroccan Tarantella”, un imperdibile concerto che metterà insieme le musiche tradizionali calabresi con quelle degli gnawa, popolazione del Marocco. Sarà una serata in cui sarà dato ampio spazio alle danze, anche all’interno di ciò che resta dell’imponente edificio risalente all’anno Mille».



Il XXI Festival d’autunno - sostenuto da Regione Calabria/Calabria Straordinaria, attraverso i fondi Pac 2014/20; dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, dal Comune di Catanzaro oltre che da vari Enti privati – proseguirà a ottobre, per 6 fine settimana con la consueta programmazione autunnale. L’appuntamento è dal 3 ottobre al 3 novembre nel centro storico di Catanzaro.