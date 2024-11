Youth: US Catanzaro, weekend ricco di partite per le formazioni Giallorosse

Un fine settimana intenso attende il settore giovanile dell’US Catanzaro, con sei formazioni, tra squadre maschili e femminili, pronte a scendere in campo.

Le giovani aquile, spinte dalla passione per i colori giallorossi, si preparano a vivere sfide decisive in diverse categorie.

Primavera 3: sfida al vertice contro il Potenza

Sabato pomeriggio, alle 14:30, la Primavera 3 ospiterà il Potenza al campo Curto in una partita che profuma di alta classifica.

Dopo la vittoria contro il Gubbio della scorsa settimana, i ragazzi giallorossi puntano a consolidare il primato e a staccare ulteriormente le inseguitrici.

Under 17 Femminile: trasferta a Cosenza

La mattina di sabato vedrà protagonista l’Under 17 Femminile, impegnata in trasferta contro le pari età del Cosenza.

La gara si disputerà al campo Marca, con calcio d’inizio fissato per le ore 11:00.

Under 17: ritorno in campo contro la Juve Stabia

Domenica pomeriggio sarà la volta dell’Under 17, che affronterà la Juve Stabia al San Michele di Gragnano.

Dopo una settimana di pausa, i ragazzi di mister Cirillo cercheranno di replicare la convincente vittoria contro la Salernitana.

Doppia sfida casalinga per Under 16 e Under 15

Il Centro Tecnico Federale di Catanzaro sarà il teatro di due incontri domenica mattina.

L’Under 15, guidata da mister Augusto, sfiderà l’Empoli alle 9:30, seguita dall’Under 16 di mister Spader alle 11:30, sempre contro i toscani.

Under 15 Femminile: derby contro la Reggina

Le giovani aquilotte dell’Under 15 Femminile saranno impegnate in un derby particolarmente sentito contro la Reggina.

La sfida si terrà domenica alle 11:00 presso il centro sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria.

Il programma completo del weekend

- Primavera 3: Catanzaro – Potenza

Sabato 16 novembre, ore 14:30 – Campo Curto

- Under 17: Juve Stabia – Catanzaro

Domenica 17 novembre, ore 15:00 – Stadio San Michele, Gragnano

- Under 16: Catanzaro – Empoli

Domenica 17 novembre, ore 11:30 – Campo C.T. Federale

- Under 15: Catanzaro – Empoli

Domenica 17 novembre, ore 9:30 – Campo C.T. Federale

- Under 17 Femminile: Cosenza – Catanzaro

Sabato 16 novembre, ore 11:00 – Campo Marca, Cosenza

- Under 15 Femminile: Reggina – Catanzaro

Domenica 17 novembre, ore 11:00 – Campo C.S. Sant’Agata, Reggio Calabria

Un calendario denso di appuntamenti che promette emozioni per i tifosi del settore giovanile giallorosso.

Le giovani promesse del Catanzaro scendono in campo con determinazione, pronte a difendere con orgoglio i colori del club.