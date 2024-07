Zagarise: dieci Anni di trasformazioni sotto la Guida di Domenico Gallelli

Analisi del mandato del Sindaco e prospettive per il futuro del comune

ZAGARISE - Un appello alla cittadinanza per proseguire il percorso di crescita e inclusione avviato dall'amministrazione Gallelli, riflettendo su un decennio di realizzazioni e guardando fiduciosi al futuro del comune di Zagarise.

Le elezioni amministrative dell'8/9 giugno 2024 segnano una pietra miliare per il comune di Zagarise. Il sindaco Domenico Gallelli si rivolge ai suoi cittadini con un messaggio di continuità e crescita, evidenziando un decennio di cambiamenti e sviluppi che hanno definito il suo mandato.

“Cari cittadini,” scrive Gallelli, “il nostro viaggio insieme non si ferma qui. Con la vostra fiducia, continueremo a crescere insieme.” La visione del sindaco per Zagarise è stata chiara: un governo inclusivo che tratta ogni cittadino come parte integrante della comunità, senza divisioni o favoritismi.

L'operato dell'amministrazione si misura non solo nelle parole ma anche nei numeri. Con oltre 9 milioni di euro in opere pubbliche finanziate, l'amministrazione Gallelli ha portato avanti progetti significativi nell'urbanistica, nel territorio e nelle opere pubbliche. La mitigazione del rischio idrogeologico, l'efficientamento energetico, e la realizzazione di parcheggi sono solo alcune delle iniziative completate che stanno migliorando la vita quotidiana dei Zagaresi.

Un risultato di cui il sindaco e la sua squadra si vantano particolarmente è il ritorno di un clima di serenità e il leale confronto all'interno della comunità. “Il comune è stata la casa del popolo,” sottolinea Gallelli, enfatizzando la politica della porta aperta praticata durante il suo mandato.

In vista delle prossime elezioni, l'amministrazione si presenta con un record di realizzazioni tangibili e la promessa di continuare su questa strada. Il messaggio del sindaco Gallelli risuona come un invito a proseguire in un percorso condiviso di progresso e unità, una chiamata alle urne che si fa portavoce non solo di un passato di successi ma di un futuro ancora da scrivere.

Con una comunità più forte e un'amministrazione determinata, Zagarise si avvicina al voto con un senso di speranza e aspettativa. Il prossimo 8 e 9 giugno sarà il momento per i cittadini di esprimere il loro volere e di decidere se continuare il cammino insieme a Domenico Gallelli e alla sua visione di un comune sempre più unito e prospero.