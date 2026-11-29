RÖSLE GLOBE Batteria di Pentole da 10 Pezzi, 6 Pentole da Cucina, 1 Inserto per la Cottura a Vapore, 2 Padelle Nel Set, Acciaio Inox 18/10, con Coperchio in Vetro
4,4 su 5 su Amazon, 302 recensioni
-51% 189,00 €
Prima
382,11 €, risparmi 193,11 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- RÖSLE GLOBE, batteria di pentole in acciaio inox composta da: pentola per arrosto di 20 cm e pentole di 16 cm, 20 cm e 24 cm, incluso coperchio in vetro, inserto per cottura a vapore di 20 cm, casseruola con manico lungo di 16 cm, pentolino da latte di 14 cm con rivestimento antiaderente e padelle di 24 e 28 cm con rivestimento antiaderente e coperchio di vetro di 28 cm
- Ogni pentola dispone di una distribuzione e conservazione del calore veloce e uniforme mediante un fondo incapsulato con anima in alluminio, il bordo a versare arrotondato permette di versare senza gocciolare, padelle e pentolino da latte con rivestimento antiaderente ProPlex, senza PFOA, inserto per la cottura a vapore per cuocere pesce e verdure, inseribile tra la pentola e il coperchio, impilabile
- Adatte a tutti i tipi di piani cottura: adatte ai piani cottura elettrici, in ceramica, a gas, a induzione e forno (senza coperchio in vetro, resistenza alla temperatura fino a 180 °C)
- Facile da pulire: realizzata in acciaio inox 18/10, questa batteria di pentole convince per la durata e per una pulizia facile e senza problemi in lavastoviglie
- Coperchio in vetro resistente alla temperatura fino a 180 °C, acciaio inox 18/10, liscio, lucido/satinato, vetro temprato
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- 10-tlg.
In breve
RÖSLE GLOBE Batteria di Pentole da 10 Pezzi, 6 Pentole da Cucina, 1 Inserto per la Cottura a Vapore, 2 Padelle Nel Set, Acciaio Inox 18/10, con Coperchio in Vetro costa 189,00 € su Amazon.it, rispetto a 382,11 € di prezzo precedente (risparmio 193,11 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 15:59; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 302 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.