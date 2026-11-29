Biorepair, Collutorio ad Alta Densità Protezione Gengive, 500 ml | Aiuta a Combattere L'Infiammazione Gengivale, Con Acido Ialuronico, Microrepair, Zinco PCA, Senza Alcol e Clorexidina
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Caratteristiche
- COLLUTORIO AD ALTA DENSITÀ: La particolare densità è stata appositamente studiata per avere una maggiore aderenza al dente, aumentando l’efficacia dei microRepair e per una difesa smalto prolungata
- PROTEZIONE GENGIVE: Aiuta a mantenere le gengive sane e protette
- AZIONE ANTIBATTERICA: Protegge da placca, tartaro e carie despositando nuovo smalto biomimetico** e rilasciando Zinco PCA
- CON ACIDO IALURONICO: Dalle proprieta idratanti e protettive, aiuta a rinforzare le gengive delicate
- CON VITAMINA A & E, ESTRATTI NATURALI DI CALENDULA, SPIRULINA, AMAMELIDE: Svolgono una funzione antiossidante e protettiva delle mucose - Estratti naturali dalle proprietà lenitive
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 500 ml (Confezione da 1)
In breve
Biorepair, Collutorio ad Alta Densità Protezione Gengive, 500 ml | Aiuta a Combattere L'Infiammazione Gengivale, Con Acido Ialuronico, Microrepair, Zinco PCA, Senza Alcol e Clorexidina costa 3,39 € su Amazon.it, rispetto a 5,95 € di prezzo precedente (risparmio 2,56 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 16:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 6.369 recensioni.
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