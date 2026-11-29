Belkin BoostCharge Caricabatteria da parete da 25 W con PPS, USB-C Power Derlivery, caricatore USB C, caricabatterie USB C rapido per iPhone 15, Samsung Galaxy, Note, iPad, Pixel e altri dispositivi
4,6 su 5 su Amazon, 3.247 recensioni
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Caratteristiche
- Un caricabatteria USB-C universale ideale da usare con i dispositivi più recenti, forniti senza alimentatore
- La ricarica Power Delivery dinamica con tecnologia PPS (alimentazione programmabile) fornisce fino a 25 W per gli smartphone Samsung e fino a 20 W per modelli di iPhone
- La certificazione USB-C PD 3.0 PPS garantisce una ricarica sicura e rapida* per i dispositivi compatibili
- Funziona con iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 12, Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Note 20, Galaxy Tab, iPad e altri
- Design compatto e portatile
- Ricarica rapida* dallo 0 al 50% in 30 minuti per iPhone iPhone** o dallo 0 al 50% in 26 minuti per smartphone Samsung***
- Belkin è un marchio leader del mercato degli accessori e crea soluzioni tecnologiche innovative e di alta qualità da oltre 40 anni
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- Taglia unica
In breve
Belkin BoostCharge Caricabatteria da parete da 25 W con PPS, USB-C Power Derlivery, caricatore USB C, caricabatterie USB C rapido per iPhone 15, Samsung Galaxy, Note, iPad, Pixel e altri dispositivi costa 11,99 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 16:59; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 3.247 recensioni.
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