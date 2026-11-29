Columbia Hike, Maglia a Maniche Corte da Uomo a Girocollo
4,6 su 5 su Amazon, 413 recensioni
-47% 15,95 €
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30,00 €, risparmi 14,05 €
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Caratteristiche
- Maglia a maniche corte da uomo a girocollo, Progettata per attività all'aria aperta
- Con tecnologia Omni-Wick di Columbia, per restare all'asciutto più a lungo durante escursioni e avventure
- Il tessuto cattura e neutralizza gli odori, per una freschezza duratura
- Vestibilità attiva: consente agilità nei movimenti durante l'attività fisica
- Contenuto: 1x Columbia Hike, Maglia a Maniche Corte da Uomo a Girocollo, Colore: Blu (Dark Mountain), Taglia: XXL, Art. 1990391
Dettagli
- Colore
- Montagna Scura
- Formato
- XXL
In breve
Columbia Hike, Maglia a Maniche Corte da Uomo a Girocollo costa 15,95 € su Amazon.it, rispetto a 30,00 € di prezzo precedente (risparmio 14,05 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 16:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 413 recensioni.
Informativa sulle offerte
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