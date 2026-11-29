ECOVACS Soluzione detergente 1L per Robot Aspirapolvere Lavapavimenti della DEEBOT X1/X2/X5/X8/X9/X11/T10/T20/T30/T50/T80/N20/N30/MINI, accessorio originale
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Caratteristiche
- ACCESSORIO ORIGINALE ECOVACS: 1L di soluzione detergente originale compatibile con le stazioni di ECOVACS DEEBOT N20, N20 PLUS, N20 PRO PLUS, T10 TURBO, T20 OMNI, T30 OMNI, T30S PRO OMNI, T30 PRO OMNI, X1 TURBO, X1 OMNI, X2 OMNI, X2 COMBO, X5 OMNI, X5 PRO OMNI
- Delicato e a bassa schiuma, sicuro e non tossico, non danneggia il DEEBOT né il pavimento; La formula a bassa corrosione e bassa schiuma appositamente studiata per ECOVACS DEEBOT è stata testata per offrire che l'uso a lungo termine non provochi danni alla macchina e altri effetti negativi
- Adatto a tutti i tipi di pavimenti; Linoleum, pietra, veranda, marmo, laminato, piastrelle sigillate senza cera, ceramica
- Formula scientifica; Il pavimento è pulito grazie alla sua formula, che aggiunge tensioattivo ionico per rimuovere facilmente macchie comuni come polvere, caffè, olio, ecc
- Aroma di campanula selvatica, naturale e fresco; Emette una fragranza naturale, piacevole e rinfrescante
Dettagli
- Colore
- Trasparente
- Formato
- 1 l (Confezione da 1)
In breve
ECOVACS Soluzione detergente 1L per Robot Aspirapolvere Lavapavimenti della DEEBOT X1/X2/X5/X8/X9/X11/T10/T20/T30/T50/T80/N20/N30/MINI, accessorio originale costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,00 € di prezzo precedente (risparmio 19,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 15:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 4.427 recensioni.
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