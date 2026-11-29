UGREEN 2 Pezzi Cavo USB C 60W Ricarica Rapida PD3.0 Nylon Intrecciato (1M) | Type C, Compatibile con iPhone Duo/18 Pro Max/17/16/15, iPad, Galaxy S26/S25/S24, Pixel 10/9, ecc.
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Caratteristiche
- [Ricarica Rapida PD 60W] UGREEN cavo USB Type C supporta il protocollo PD 3.0 e raggiunge un massimo potente fino da 20V/3A (60W). Galaxy S25 può essere caricato dallo 0 al 50% in 30 minuti e ci vogliono solo 30 minuti per caricare iPhone 16 al 50%, veloce come l'originale.
- [Ampia Compatibilità] UGREEN Cavo USB C ricarica rapida compatibile con quasi tutti i dispositivi con porta USB-C, come iPhone Duo/ iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max/ iPhone 17/ iPhone 17 Air/ iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max, MacBook Pro 2023/2022, iPad Pro 2024/2023, iPad Air 2024, Galaxy S26/S26+/S26 Ultra/S25/S24/S23/S22/S21, Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL/9/8, Steam Deck, ecc.
- [Trasferimento Rapido] Il cavo USB-C supporta velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps, consentendo di trasferire un file da 1 GB in 30 secondi. (Nota: NON supporta il trasferimento video e non può essere collegato a un monitor.)
- [Sicuro & Affidabile] USB type c cavo Adotta la resistenza 56 K惟 integrata, multi-protezioni contro sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito.
- [Materiali di Alta Qualità] Il cavo USB-C è realizzato in nylon intrecciato, che riduce i grovigli e ne facilita la conservazione. Il rivestimento in lega di alluminio offre un'eccellente protezione contro l'usura.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 100CM
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
UGREEN 2 Pezzi Cavo USB C 60W Ricarica Rapida PD3.0 Nylon Intrecciato (1M) | Type C, Compatibile con iPhone Duo/18 Pro Max/17/16/15, iPad, Galaxy S26/S25/S24, Pixel 10/9, ecc. costa 10,39 € su Amazon.it, rispetto a 12,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 54.874 recensioni.
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