Dr. Beckmann Sapone Smacchiatore | Lo smacchiatore naturale di comprovata efficacia | Anche per tappezzeria e tappeti | Non contiene profumi né coloranti o sbiancanti | 100 g (Confezione da 3)
4 su 5 su Amazon, 33 recensioni
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Caratteristiche
- Le informazioni seguenti si applicano a ciascuna unità della confezione
- Smacchiatore nel pratico formato di una saponetta con bordi dagli angoli diversi per un pre-trattamento efficace
- Rimuove le macchie da tessuti, sedili di automobili, tappezzeria e tappeti. Dissolve persino i residui di salsa di pomodoro, erba e macchie di grasso senza problemi
- Formula potenziata con aloe vera naturale: uno smacchiatore delicato sulle fibre e aggressivo sulle macchie
- La sua formula non contiene profumi, né coloranti o sbiancanti
- Dermatologicamente testato
Dettagli
- Formato
- 100 g (Confezione da 3)
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Dr. Beckmann Sapone Smacchiatore | Lo smacchiatore naturale di comprovata efficacia | Anche per tappezzeria e tappeti | Non contiene profumi né coloranti o sbiancanti | 100 g (Confezione da 3) costa 7,38 € su Amazon.it, rispetto a 12,75 € di prezzo precedente (risparmio 5,37 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 17:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 33 recensioni.
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