LEGO Star Wars Droide astromeccanico Chopper (C1-10P) 75416 | Giochi per bambini da 10 anni, robot giocattolo da costruire, testa mobile, braccia e ruota centrale, idea regalo, 1039 pezzi
4,8 su 5 su Amazon, 448 recensioni
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Caratteristiche
- Action figure LEGO Star Wars costruibile: dai vita alle avventure della serie Star Wars: Ahsoka realizzando l'amato personaggio Droide Astromeccanico Chopper (C1-10P), un modellino di robot giocattolo da costruire per bambini e bambine da 10 anni
- Modellino Star Wars ricco di dettagli: usa la leva sulla schiena per ruotare la testa di Chopper e "attiva" i suoi iconici movimenti; regola la sua antenna, metti in posa le braccia e le gambe, ed estrai uno strumento dal petto
- Diverse opzioni di esposizione: questo giocattolo LEGO Star Wars in mattoncini è dotato di braccia e di una rotellina centrale staccabili, in modo da poterlo esporre come se le braccia e la rotellina fossero state ritratte nel corpo
- Set build-and-display: la figura principale costruibile è dotata di una targhetta informativa e di un supporto con spazio per la minifigure LEGO Star Wars del droide Chopper (C1-10P) inclusa, di dimensioni standard
- Regalo LEGO Star Wars per bambini e bambine: questo set è una simpatica idea regalo di compleanno per i giovani fan della serie fantasy-avventura Star Wars: Ahsoka, e per tutti gli appassionati di gadget e oggetti da collezione LEGO Star Wars
- Costruisci insieme ad amici e alla famiglia: l’app LEGO Builder offre un’esperienza divertente e collaborativa, in cui è possibile condividere il divertimento della costruzione LEGO
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Star Wars Droide astromeccanico Chopper (C1-10P) 75416 | Giochi per bambini da 10 anni, robot giocattolo da costruire, testa mobile, braccia e ruota centrale, idea regalo, 1039 pezzi costa 76,99 € su Amazon.it, rispetto a 109,99 € di prezzo precedente (risparmio 33,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 17:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 448 recensioni.
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