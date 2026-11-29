roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
4,1 su 5 su Amazon, 3.121 recensioni
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Caratteristiche
- Design ultrasottile da 7,98 cm: roborock Saros 10R ridefinisce il concetto di pulizia domestica grazie al suo design ultrasottile da 7,98 cm. Dotato dell'avanzato StarSight Autonomous System 2.0, elimina la necessità di un'unità LDS rialzata, a differenza dei tradizionali e ingombranti robot aspirapolvere. Si intrufola facilmente sotto letti, divani, armadi e tavolini, raggiungendo con precisione le aree difficili da pulire. Perfetto per le case che necessitano di l'efficienza senza compromettere l'eleganza: offre una pulizia ottimale in un design elegante e compatto
- Sistema autonomo StarSight 2.0: Scoprite una pulizia più intelligente grazie all'avanzata tecnologia di rilevamento 3D, che consente una mappatura precisa anche sotto i mobili bassi o sospesi. L'innovativo sistema VertiBeam per la prevenzione degli ostacoli consente di passare agevolmente accanto a cavi e i mobili irregolari, pulendo lungo i bordi senza incorrere in problemi. Algoritmi avanzati rilevano ed evitano 108 tipi di ostacoli, garantendo una pulizia efficiente e senza interruzioni in ogni angolo della casa
- Sistema di pulizia potente: Grazie all'aspirazione HyperForce, roborock Saros 10R rimuove senza fatica sporco, capelli e detriti da tutti i tipi di pavimento, compresi parquet, piastrelle e tappeti. La spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale estensibile FlexiArm Riser assicurano l'assenza di grovigli, anche con capelli lunghi o peli di animali. Inoltre, le ruote omnidirezionali antigroviglio azzerano la necessità di rimuovere manualmente i peli, aumentando notevolmente l'efficienza della pulizia e rendendo la manutenzione semplice
- Pulizia degli angoli e dei bordi: la spazzola e il mocio estensibili FlexiArm si estendono automaticamente per raggiungere gli angoli difficili e gli spazi bassi sotto i mobili, spazzando via la polvere con facilità. Quando il robot rileva angoli e spigoli, il mocio si estende per garantire una pulizia accurata ed efficiente. Questo design garantisce una copertura completa, eliminando efficacemente i punti ciechi e lasciando ogni area immacolata
- Telaio AdaptiLift all'avanguardia nel settore: L'innovativo telaio AdaptiLift, dotato di un sistema a ruote laterali e omnidirezionali, consente di superare senza problemi ostacoli alti fino a 4 cm, tra cui soglie e gambe di mobili a forma di U. Quando vengono rilevati dei tappeti, il Dual Spinning Mops e la staffa del mop si sollevano automaticamente per evitare di bagnare i tappeti a pelo lungo. Durante la ricarica, le spazzole principali e laterali vengono sollevate per evitare il trasferimento dello sporco sul pavimento, garantendo un'esperienza di pulizia silenziosa e perfetta
- Dock multifunzionale 4.0: Il dock offre una pulizia perfetta grazie a funzioni come la rimozione automatica dei moci, consentendo così la possibilità di mappatura rapida, sola aspirazione e la modalità "aspira e poi lava". Utilizza acqua calda a 80℃ per il lavaggio dei moci e aria calda a 55℃ per l'asciugatura. L'immagazzinamento automatico della polvere per circa 60 giorni, il riempimento automatico del serbatoio, l'erogazione automatica del detergente e l'autopulizia del fondo della base con acqua calda a 80℃ contribuiscono a un'esperienza di pulizia a mani libere. Quando il sistema rileva aree molto sporche, attiva il rilavaggio automatico e il passaggio doppio per una pulizia profonda
- Integrazione di dispositivi intelligenti: L'assistente vocale integrato “Hello Rocky” consente di avviare le attività di pulizia e di accedere ad altre funzioni con semplici comandi vocali, anche senza una connessione a Internet. Grazie alla telecamera RGB integrata, potrete rimanere in contatto con i vostri animali domestici come mai prima d'ora. È possibile effettuare videochiamate bidirezionali per controllare i loro spostamenti, localizzarli istantaneamente con la funzione "Trova il pelosetto" con un tap e scattare foto con facilità per catturare momenti adorabili. Supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz
Dettagli
- Colore
- Nero Premium
In breve
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale costa 499,99 € su Amazon.it, rispetto a 1.499,99 € di prezzo precedente (risparmio 1.000,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 16:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 3.121 recensioni.
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