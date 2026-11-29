INIU Caricatore USB C, 30W GaN Caricabatterie Carica Rapida con 1.5m Cavo | 2-Porte, GaN Tech, Alimentatore di Ricarica per MacBook Air, iPhone Duo, 18 17 16 Pro Max, iPad, Samsung S26, 1 Pezzo Nero
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Caratteristiche
- Più spazio sulla ciabatta — Con soli 3,8 × 3,0 × 4,8 cm e 62 g, il mini caricatore GaN lascia libere le prese vicine e occupa pochissimo spazio.
- Meno attese — Nei test INIU, la porta USB-C da 30 W ricarica un iPhone 17 dallo 0 al 72% in 30 minuti: il tempo di una pausa caffè prima di lavoro, università o viaggio.
- Due dispositivi, potenza chiara — USB-C eroga fino a 30 W da sola, USB-A fino a 18 W. Usate insieme, condividono 15 W totali: ideale per smartphone più auricolari o smartwatch.
- Niente ricerche, niente grovigli — 2 caricatori e 2 cavi USB-C da 1,5 m/60 W: uno a casa, uno in borsa. Il rivestimento in nylon dura più dei comuni cavi in gomma; i fermacavi in silicone tengono tutto in ordine.
- Più sicurezza durante la ricarica — Nei test INIU, la temperatura di picco è rimasta 28 °C sotto il limite di 77 °C. GaN IV e protezioni contro sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuito.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 30W 1-Pack con Cavo
In breve
INIU Caricatore USB C, 30W GaN Caricabatterie Carica Rapida con 1.5m Cavo | 2-Porte, GaN Tech, Alimentatore di Ricarica per MacBook Air, iPhone Duo, 18 17 16 Pro Max, iPad, Samsung S26, 1 Pezzo Nero costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 10,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 16:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 845 recensioni.
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