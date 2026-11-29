Belkin BoostCharge Caricatore USB C 45W, Ricarica Rapida da Parete | Caricatore da Muro Compatto PD 3.1 PPS Type C, Ricarica Rapida per iPhone Duo, iPhone 18, Galaxy, Google Pixel, Macbook
4,6 su 5 su Amazon, 817 recensioni
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Caratteristiche
- RICARICA RAPIDA: il caricatore da muro compatto offre una ricarica rapida per vari dispositivi e permette di ricaricare iPhone 18 Pro dallo 0 al 50% in 15 minuti o un Samsung S26 Ultra in 23 minuti o meno.* Spendi meno tempo a ricaricare e di più a vivere la tua giornata rimanendo sempre connesso.
- COMPATIBILITÀ UNIVERSALE CON L'USB-C: questa pratica soluzione di ricarica funziona in modo ottimale con vari modelli di iPhone, Samsung Galaxy S25 e precedenti, iPad Pro, tablet e altri dispositivi USB-C, e garantisce una ricarica rapida e affidabile.
- RICARICA IL TUO LAPTOP: con una potenza in uscita di 45 W, potrai ricaricare dispositivi più esigenti in termini energetici, come MacBook o Chromebook. Ricarica un Chromebook ThinkPad C13 Yoga Gen 1 dallo 0 al 50% in soli 37 minuti o un iPad Pro 11'' dallo 0 al 50% in 38 minuti.
- CHIPSET USB PD 3.1 INTEGRATO: questo caricabatteria per dispositivi Samsung e iPhone è certificato USB-C PD 3.1 e integra l'USB Power Delivery 3.1, per offrire una ricarica ad alta potenza sicura per il tuo dispositivo compatibile, riducendo al contempo la produzione di calore.
- COMPATTO E DUREVOLE: questo caricabatteria da parete durevole di Belkin presenta un design compatto e leggero, che lo rende ideale per l'uso a casa, in ufficio o durante i viaggi.
- BELKIN SMARTPROTECT: questo caricabatteria da parete compatto è stato sottoposto a 6 rigorosi test di affidabilità, per offrire una ricarica sicura e potente ai tuoi dispositivi, con persino la protezione dalle sovratensioni e picchi di corrente per una qualità e una compatibilità garantite.
- CHASSIS SOSTENIBILE E GARANZIA DI 2 ANNI: il caricabatterie da parete compatto da 45 W BoostCharge è realizzato con materiali riciclati post-consumo** e venduto in una confezione totalmente priva di plastica. Come se ciò non bastasse, la garanzia di 2 anni sul prodotto e la garanzia sulle apparecchiature collegate forniscono una sicurezza maggiore sulla qualità.***
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 45W Standalone
In breve
Belkin BoostCharge Caricatore USB C 45W, Ricarica Rapida da Parete | Caricatore da Muro Compatto PD 3.1 PPS Type C, Ricarica Rapida per iPhone Duo, iPhone 18, Galaxy, Google Pixel, Macbook costa 12,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 17,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 15:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 817 recensioni.
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