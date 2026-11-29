OMRON X2+ Connect Misuratore di pressione da braccio con Bluetooth | Misuratore di pressione misurazione precisa, facile da usare ed efficace, Clinicamente validato, bracciale universale 22–42cm
4,6 su 5 su Amazon, 13.596 recensioni
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Caratteristiche
- Applicazione OMRON Connect: Grazie all'app OMRON connect della macchina pressione da braccio, puoi tenere sotto controllo l’andamento della pressione nel tempo e condividere i risultati con il medico, la funzione Bluetooth trasferisce automaticamente i dati all'app
- Rilevamento battito irregolare: La macchina pressione rileva in modo preciso le eventuali irregolarità del battito cardiaco, riducendo le possibilità di errore durante l’utilizzo
- Indicatore dell’ipertensione: Grazie all'indicatore dell'ipertensione, la macchinetta pressione segnala se i valori superano il livello raccomandato, per un monitoraggio più accurato della salute
- 1 utente per 30 misurazioni: La misura pressione di OMRON permette fino a 30 misurazioni per un singolo utente, è ideale per chi vuole monitorare regolarmente i propri valori
- Altre funzionalità: Grazie al bracciale largo, la guida al posizionamento e la tecnologia Intellisense, la misura pressione da braccio assicura un'ottima misurazione ed evita fastidi
- Articolo consegnato: 1 x X2+ Connect Sfigmomanometro digitale per la misurazione della pressione sanguigna, con bracciale da 22-42 cm di circonferenza, 4 batterie AA e manuale di istruzioni
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- Large
In breve
OMRON X2+ Connect Misuratore di pressione da braccio con Bluetooth | Misuratore di pressione misurazione precisa, facile da usare ed efficace, Clinicamente validato, bracciale universale 22–42cm costa 32,99 € su Amazon.it, rispetto a 44,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 15:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 13.596 recensioni.
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