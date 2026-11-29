Hisense 58E7DS Smart TV 58" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
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Caratteristiche
- HI-QLED COLOUR: Goditi uno spettacolo con colori vividi e autentici. Ogni fotogramma è ricco, luminoso e fedele alla realtà, assicurando che ogni tonalità, dai pastelli più delicati ai toni più intensi, risalti con una chiarezza straordinaria.
- DOLBY VISION.ATMOS: La fusione tra l'immagine HDR Dolby VisionTM e l'audio Dolby Atmos trasforma il tuo TV in un concentrato di intrattenimento.
- AI 4K UPSCALER: Dai vita ai tuoi contenuti preferiti in qualità 4K. I modelli di deep learning analizzano texture e contorni nelle immagini a bassa risoluzione, ricostruiscono i dettagli mancanti, affinano le texture e riducono il rumore, portando i tuoi classici preferiti e i tuoi streaming preferiti ai nostri standard moderni.
- AI SMOOTH MOTION: Goditi un movimento più fluido in ogni scena con AI Smooth Motion. Combinando la riduzione intelligente della sfocatura con la previsione dei fotogrammi in tempo reale, elimina in modo intelligente sfocature, scatti e micro-scatti. Che tu stia guardando eventi sportivi frenetici o giocando, ogni movimento appare nitido e fluido.
- GAME MODE PLUS: Migliora la tua esperienza di gioco con Game Mode Plus. Grazie a VRR e ALLM, il pannello a 60 Hz mantiene basso il ritardo di input e l'azione fluida, rendendo il gameplay fluido e naturale, così anche le sessioni più informali risultano pulite e reattive.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 58"
In breve
Hisense 58E7DS Smart TV 58" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026 costa 379,00 € su Amazon.it, rispetto a 429,00 € di prezzo precedente (risparmio 50,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 17:30; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 930 recensioni.
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