HP ENVY 6120, Stampante Multifunzione A4 a Colori, 10 ppm, Wi-Fi | Ideale per la casa e la famiglia, per stampare documenti, compiti scolastici e fotografie a colori con semplicità ogni giorno
4,4 su 5 su Amazon, 17 recensioni
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Caratteristiche
- Wireless; stampa da smartphone o tablet; stampa fronte/retro; scansione via e-mail; scansione su HP Cloud; stampa fotografica fedele (P3); stampe fotografiche panoramiche 5x5 e 4x12; stampe fotografiche e cartoline fronte/retro in formato 4x6; stampa fotografica senza bordi
- Stampa, copia, scansione, fax mobile
- Velocità di stampa fino a 10 secondi/min in bianco e nero e 7 ppm a colori
- Fino a 1200 x 1200 dpi (esecuzione) quando si stampa tramite computer
Dettagli
- Colore
- Beige, Bianco
- Formato
- Taglia unica
In breve
HP ENVY 6120, Stampante Multifunzione A4 a Colori, 10 ppm, Wi-Fi | Ideale per la casa e la famiglia, per stampare documenti, compiti scolastici e fotografie a colori con semplicità ogni giorno costa 47,70 € su Amazon.it, rispetto a 94,90 € di prezzo precedente (risparmio 47,20 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 17:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 17 recensioni.
Informativa sulle offerte
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