Braun Regolabarba Uomo Serie 9, +7 Accessori, Custodia, Bt9525 Titanio | Rasoio Elettrico Barba Impermeabile con +7 Strumenti da Barbiere, Ricaricabile, Lama Problade Affilata a Vita, 180 Min
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Caratteristiche
- PRECISIONE PROFESSIONALE E 100% CONTROLLO: il miglior regolabarba uomo di Braun, ti permette di tagliare, radere, rifinire e curare i dettagli con strumenti da barbiere di alta qualità per linee perfette, sfumature morbide e finiture uniformi
- MASSIMA EFFICIENZA: taglia anche le barbe più dense con la modalità extra PowerBoost e raggiungi la perfetta uniformità su qualsiasi barba grazie alla tecnologia AutoSense
- PERFETTO AD OGNI PASSATA: regola anche i peli più ostinati con la lama ultra affilata ProBlade a vita e ottieni linee perfette con la testina PrecisionShave
- MASSIMA PRECISIONE: mantieni il pieno controllo grazie al blocco e al selettore di precisione con 52 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,25 mm
- COSTRUITO PER DURARE: tagliacapelli uomo 100% impermeabile con batteria Li-Ion di lunga durata e fino a 180 minuti di utilizzo senza fili
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Braun Regolabarba Uomo Serie 9, +7 Accessori, Custodia, Bt9525 Titanio | Rasoio Elettrico Barba Impermeabile con +7 Strumenti da Barbiere, Ricaricabile, Lama Problade Affilata a Vita, 180 Min costa 69,99 € su Amazon.it, rispetto a 179,99 € di prezzo precedente (risparmio 110,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 17:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.179 recensioni.
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