Seta Pet Pollo Giocattolo per Cani 20 × 4,5 cm, Giochi per Cani di Piccola e Media Taglia, Pupazzo a Forma di Pollo
19,99 €
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Caratteristiche
- FORMA DI POLLO: simpatico pupazzo a forma di pollo dal design colorato e vivace, perfetto per catturare l'attenzione del cane.
- DIMENSIONI COMPATTE: misura circa 20 × 4,5 cm, facile da afferrare, maneggiare e trasportare ovunque.
- PER PICCOLI E MEDI CANI: dimensioni ideali per razze di taglia piccola e media, adatto sia per il gioco in casa che all'aperto.
- DESIGN ACCATTIVANTE: forma allungata e colori brillanti stimolano la curiosità e l'interesse del cane durante il gioco quotidiano.
- USO SUPERVISIONATO: controllare regolarmente il giocattolo e sostituirlo se presenta parti danneggiate; utilizzare sempre sotto supervisione.
Dettagli
- Colore
- Arancione E Giallo
- Formato
- 15 X 7,5 Cm
In breve
Seta Pet Pollo Giocattolo per Cani 20 × 4,5 cm, Giochi per Cani di Piccola e Media Taglia, Pupazzo a Forma di Pollo costa 19,99 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 16:30; può variare dopo la pubblicazione.
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