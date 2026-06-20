2016-2026 PENTONE decennale Festa della Musica

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A Pentone il 21 giugno si festegga la Festa della Musica, un evento storicizzato giunto decennale. Pentone, fra l'altro, è stato unoi dei primi Comuni Calabresi ad aderire all'evento Nazionale, bandito dal Ministero dei Beni Culturali, promosso dal Comune e sempre gestito ed organizzato dalla Pro Loco di Pentone riscuotendo interesse e partecipazione di molti artisti proventienti da più parti, anche dal Canada. Lo scopo è quello di favorire la crescita degli artisti emergenti nel mondo artistico. Pentone ha fatto propria l'iniziativa per la sua storica vocazione musicale proveniente dalla cultura della Banda Musicale che ha sfornato diversi professionisti. Per il decennale il Presidente della Pro Loco Alfio Riccelli con il supporto costante del Sindaco di Pentone Vincenzo Marino ha inteso rendere l'evento ancora più interessante con un nutrito Cast di partecipanti di alto spessore artistico. La conduzione della serata è stata affidata a FRANCY FRA' , professionista collaudata ed apprezzata per le sue capacità comunicative.