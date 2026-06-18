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Parte "Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul".

Da Michelle Zarrillo a grandi nomi dello spettacolo, della comicità, della magia per una rassegna estiva multidisciplinare a Tor San Lorenzo

DAL 27 GIUGNO AL 30 AGOSTO 2026 VILLAGGIO AI TUCUL TOR SAN LORENZO (RM)

Ad ognuno il suo! Accontentare tutti non è impresa facile, ma neppure impossibile.

Arriva la quarta edizione della rassegna estiva multidisciplinare che in un solo luogo unisce musica, teatro, comicità, illusionismo, cinema e cultura pop, che vedrà sul palco a ferragosto l'attesissimo concerto di Michele Zarrillo.

C'è un'arte per ogni sensibilità con “Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul" ”, la kermesse ideata e diretta da Daniele Micelli, che nell’omonimo villaggio di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea (RM) , si prepara dal 27 giugno e fino al 30 agosto 2026 a dare vita ad un ricco cartellone di eventi con un focus ben preciso: inclusione, condivisione, accessibilità.

Non solo serate di intrattenimento sotto le stelle ma un programma fitto di esperienze a portata di mano.

Cultura, animazione, spettacoli, giochi per una estate senza confini, senza barriere e con oltre 60 giorni dedicati al divertimento e alle emozioni formato famiglia, e non solo.

Attività diurne, come baby show, schiuma party, laboratori di magia, cinema all’aperto, experience con dinosauri animatronic, cacce al tesoro, campagne di educazione e gioco per gli amici a quattro zampe, lasciano il posto alle stelle che, non solo brilleranno nel cielo, ma anche sul palco, grazie ad alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui:

Icaro (tributo a Renato Zero 11 luglio), Davide Spada (Show di magia 16 luglio), Pippo Franco (spettacolo 18 luglio), Experience K - Pop (tributo a Demon Hunters 30 luglio).

E ancora il 31 luglio grande evento musicale con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti e I Rumba de Mar nello spettacolo "Da Carosone a Califano", mentre l’1 agosto sul palco notte cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti, opening Antonio Delle Donne.

Ma non è finita.

8 agosto Gran galà della Magia con Mago Lupis, Laura De Paulis, Mirko Menegatti, Ernesto Planas, Kay La Ferrera, The Phobias, 11 agosto Commedia “Vacanze Rumene” con Christian Generosi, Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario, 13 agosto cabaret con Antonello Costa, 15 agosto grande attesa per il concerto di Michele Zarrillo, ed inoltre live show con l'imitatore Gigi Vigliani (17 agosto), Jackson One (tributo a Michael Jakcson 18 agosto) e tanti altri appuntamenti da non perdere, come gli spettacoli pirotecnici a cura di Pirotecnica Agretto e la sfilata dei carri allegorici a tema Rio de Janeiro con la partecipazione dei Tierra Brasil's.

Per info e prenotazioni: 327 1931753

AI TUCUL CAMPING, Via Romagna, 4 Ardea (RM)

PROGRAMMA AI TUCUL ESTATE 2026 – OSPITI E GRANDI EVENTI

21 giugno – Serata live con Tony Gullo Orchestra

24 giugno – Quiz e intrattenimento con Dr. Why

26 giugno – Spettacolo con Mr Jack

28 giugno – Serata live con Tony Gullo Orchestra

29 giugno – Tributo a Ultimo con Ipocondria

30 giugno – Spettacolo con Mr Jack

2 luglio – Family Show con Mago Veramente

3 luglio – Concerto di Dario Falasca & Band

4 luglio – Live Show con Marco Colibazzi

7 luglio – Spettacolo con Mr Jack

8 luglio – Quiz Show con Dr. Why

10 luglio – Concerto con Marco Mingardi

11 luglio – Tributo a Renato Zero con Icaro

12 luglio – Serata live con Tony Gullo Orchestra

14 luglio – Spettacolo con Mr Jack

15 luglio – Quiz Show con Dr. Why

16 luglio – Family Show con Mago Davide Spada

17 luglio – Family Show con Clown Coca Cola

18 luglio – Grande serata di cabaret con Pippo Franco

19 luglio – Schiuma Party con Manolito

21 luglio – Spettacolo con Mr Jack

22 luglio – Quiz Show con Dr. Why

23 luglio – Family Show con Mago Pablo

24 luglio – Serata live con Tony Gullo Orchestra

25 luglio – Omaggio alla canzone romana con Salvatore Strano e il tributo a Claudio Villa

26 luglio – "Fede, Fido & Fusa: Una notte a tutto Pet" con Federica Rinaudo

28 luglio – Spettacolo con Mr Jack

29 luglio – Quiz Show con Dr. Why

30 luglio – Experience K-Pop, tributo a Demon Hunters e cultura pop coreana

31 luglio – Grande evento musicale con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti e I Rumba de Mar nello spettacolo "Da Carosone a Califano"

AGOSTO

1 agosto – Cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti

Opening: Antonio Delle Donne

2 agosto – Schiuma Party con Manolito

5 agosto – Quiz Show con Dr. Why

7 agosto – Serata live con Tony Gullo Orchestra

8 agosto – Gran Galà della Magia 2026 con:

Mago Lupis

Laura De Paulis

Mirko Menegatti

Ernesto Planas

Kay La Ferrera

I Phobiias

9 agosto – MasterChef Show con Antonio Delle Donne

10 agosto – Galà dei Mini Maghi

11 agosto – Commedia "Vacanze Rumene" con:

Cristian Generosi

Fabrizio Gaetani

Mauro Bellisario

12 agosto – Serata live con Tony Gullo Orchestra

13 agosto – Cabaret con Antonello Costa

Opening: Dario Falasca

15 agosto – Concerto di Ferragosto con Michele Zarrillo

Opening: Antonio Delle Donne

16 agosto – Serata Romana con Maestro Masci & Gli Stornellatori

17 agosto – Live con Gigi Vigliani, "Il Cantante dei Cantanti"

18 agosto – Tribute Show Jackson One, dedicato a Michael Jackson

19 agosto – Quiz Show con Dr. Why

20 agosto – Strarambo 2026 con Antonio Delle Donne

21 agosto – Spettacolo Family con Dinosauri Animatronic

22 agosto – Schiuma Party con Manolito

27 agosto – Miss & Mr Baby Tucul 2026

28 agosto – Live Show con Marco Colibazzi

29 agosto – Gran Finale "Tutti in Piazza! Rivediamoci..." con il live de I Figli delle Stelle