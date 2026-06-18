Parte "Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul".
Parte "Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul".
Da Michelle Zarrillo a grandi nomi dello spettacolo, della comicità, della magia per una rassegna estiva multidisciplinare a Tor San Lorenzo
DAL 27 GIUGNO AL 30 AGOSTO 2026 VILLAGGIO AI TUCUL TOR SAN LORENZO (RM)
Ad ognuno il suo! Accontentare tutti non è impresa facile, ma neppure impossibile.
Arriva la quarta edizione della rassegna estiva multidisciplinare che in un solo luogo unisce musica, teatro, comicità, illusionismo, cinema e cultura pop, che vedrà sul palco a ferragosto l'attesissimo concerto di Michele Zarrillo.
C'è un'arte per ogni sensibilità con “Rio Dreams, il carnevale dell'estate ai Tucul" ”, la kermesse ideata e diretta da Daniele Micelli, che nell’omonimo villaggio di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea (RM) , si prepara dal 27 giugno e fino al 30 agosto 2026 a dare vita ad un ricco cartellone di eventi con un focus ben preciso: inclusione, condivisione, accessibilità.
Non solo serate di intrattenimento sotto le stelle ma un programma fitto di esperienze a portata di mano.
Cultura, animazione, spettacoli, giochi per una estate senza confini, senza barriere e con oltre 60 giorni dedicati al divertimento e alle emozioni formato famiglia, e non solo.
Attività diurne, come baby show, schiuma party, laboratori di magia, cinema all’aperto, experience con dinosauri animatronic, cacce al tesoro, campagne di educazione e gioco per gli amici a quattro zampe, lasciano il posto alle stelle che, non solo brilleranno nel cielo, ma anche sul palco, grazie ad alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui:
Icaro (tributo a Renato Zero 11 luglio), Davide Spada (Show di magia 16 luglio), Pippo Franco (spettacolo 18 luglio), Experience K - Pop (tributo a Demon Hunters 30 luglio).
E ancora il 31 luglio grande evento musicale con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti e I Rumba de Mar nello spettacolo "Da Carosone a Califano", mentre l’1 agosto sul palco notte cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti, opening Antonio Delle Donne.
Ma non è finita.
8 agosto Gran galà della Magia con Mago Lupis, Laura De Paulis, Mirko Menegatti, Ernesto Planas, Kay La Ferrera, The Phobias, 11 agosto Commedia “Vacanze Rumene” con Christian Generosi, Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario, 13 agosto cabaret con Antonello Costa, 15 agosto grande attesa per il concerto di Michele Zarrillo, ed inoltre live show con l'imitatore Gigi Vigliani (17 agosto), Jackson One (tributo a Michael Jakcson 18 agosto) e tanti altri appuntamenti da non perdere, come gli spettacoli pirotecnici a cura di Pirotecnica Agretto e la sfilata dei carri allegorici a tema Rio de Janeiro con la partecipazione dei Tierra Brasil's.
Per info e prenotazioni: 327 1931753
AI TUCUL CAMPING, Via Romagna, 4 Ardea (RM)
PROGRAMMA AI TUCUL ESTATE 2026 – OSPITI E GRANDI EVENTI
21 giugno – Serata live con Tony Gullo Orchestra
24 giugno – Quiz e intrattenimento con Dr. Why
26 giugno – Spettacolo con Mr Jack
28 giugno – Serata live con Tony Gullo Orchestra
29 giugno – Tributo a Ultimo con Ipocondria
30 giugno – Spettacolo con Mr Jack
2 luglio – Family Show con Mago Veramente
3 luglio – Concerto di Dario Falasca & Band
4 luglio – Live Show con Marco Colibazzi
7 luglio – Spettacolo con Mr Jack
8 luglio – Quiz Show con Dr. Why
10 luglio – Concerto con Marco Mingardi
11 luglio – Tributo a Renato Zero con Icaro
12 luglio – Serata live con Tony Gullo Orchestra
14 luglio – Spettacolo con Mr Jack
15 luglio – Quiz Show con Dr. Why
16 luglio – Family Show con Mago Davide Spada
17 luglio – Family Show con Clown Coca Cola
18 luglio – Grande serata di cabaret con Pippo Franco
19 luglio – Schiuma Party con Manolito
21 luglio – Spettacolo con Mr Jack
22 luglio – Quiz Show con Dr. Why
23 luglio – Family Show con Mago Pablo
24 luglio – Serata live con Tony Gullo Orchestra
25 luglio – Omaggio alla canzone romana con Salvatore Strano e il tributo a Claudio Villa
26 luglio – "Fede, Fido & Fusa: Una notte a tutto Pet" con Federica Rinaudo
28 luglio – Spettacolo con Mr Jack
29 luglio – Quiz Show con Dr. Why
30 luglio – Experience K-Pop, tributo a Demon Hunters e cultura pop coreana
31 luglio – Grande evento musicale con Maurizio Mattioli, Alberto Laurenti e I Rumba de Mar nello spettacolo "Da Carosone a Califano"
AGOSTO
1 agosto – Cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti
Opening: Antonio Delle Donne
2 agosto – Schiuma Party con Manolito
5 agosto – Quiz Show con Dr. Why
7 agosto – Serata live con Tony Gullo Orchestra
8 agosto – Gran Galà della Magia 2026 con:
- Mago Lupis
- Laura De Paulis
- Mirko Menegatti
- Ernesto Planas
- Kay La Ferrera
- I Phobiias
9 agosto – MasterChef Show con Antonio Delle Donne
10 agosto – Galà dei Mini Maghi
11 agosto – Commedia "Vacanze Rumene" con:
- Cristian Generosi
- Fabrizio Gaetani
- Mauro Bellisario
12 agosto – Serata live con Tony Gullo Orchestra
13 agosto – Cabaret con Antonello Costa
Opening: Dario Falasca
15 agosto – Concerto di Ferragosto con Michele Zarrillo
Opening: Antonio Delle Donne
16 agosto – Serata Romana con Maestro Masci & Gli Stornellatori
17 agosto – Live con Gigi Vigliani, "Il Cantante dei Cantanti"
18 agosto – Tribute Show Jackson One, dedicato a Michael Jackson
19 agosto – Quiz Show con Dr. Why
20 agosto – Strarambo 2026 con Antonio Delle Donne
21 agosto – Spettacolo Family con Dinosauri Animatronic
22 agosto – Schiuma Party con Manolito
27 agosto – Miss & Mr Baby Tucul 2026
28 agosto – Live Show con Marco Colibazzi
29 agosto – Gran Finale "Tutti in Piazza! Rivediamoci..." con il live de I Figli delle Stelle
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