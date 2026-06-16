Moma Studios unisce le sue Accademie Professionali al Teatro della Quattordicesima

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Moma Studios, punto di riferimento indiscusso per la formazione coreutica in Italia, traccia una nuova era per la danza professionale. Dopo essersi aggiudicata il bando per la gestione del Teatro della Quattordicesima nel 2024, e a seguito di un importante intervento di ristrutturazione e messa a norma che ha portato all'inaugurazione ufficiale nel settembre 2025, la sinergia tra la scuola e il palcoscenico si consolida come un'opportunità unica nel panorama nazionale.

All’interno della nota struttura milanese pulsano le Accademie Moma, i percorsi accademici professionali nati per plasmare i ballerini di domani. Oggi, grazie alla gestione diretta del Teatro della Quattordicesima, Moma Studios abbatte le barriere tra la fine della scuola e l'inizio della carriera lavorativa. Il teatro è diventato lo sbocco naturale dell'accademia: un luogo vivo che garantisce contratti, produzioni e reali opportunità di occupazione per i talenti più meritevoli.

“Quando abbiamo vinto il bando nel 2024 sapevamo di avere tra le mani una grande responsabilità: restituire alla città uno spazio rinnovato, sicuro e all'avanguardia, ma soprattutto realizzare un sogno per i nostri ragazzi”, dichiara Pietro Froiio, Direttore del Teatro della Quattordicesima e delle Accademie Moma. “Dall'inaugurazione di settembre 2025 a oggi, abbiamo dimostrato che il ponte tra la formazione d’eccellenza e il mondo del lavoro è finalmente una realtà concreta. I nostri giovani ballerini non studiano solo dentro le sale prove, ma respirano il palcoscenico professionistico, venendo inseriti in vere produzioni e trovando reali opportunità di impiego e crescita artistica.”

Con l’apertura delle selezioni per i prossimi cicli accademici, Moma Studios lancia un messaggio chiaro a tutti i ballerini d’Italia: scegliere le Accademie Moma significa intraprendere un percorso completo che unisce lo studio tecnico approfondito all'esperienza diretta in un teatro gestito dalla struttura stessa, garantendo una transizione diretta verso la professione.

Le audizioni e i casting per accedere alle Accademie Moma per la prossima stagione sono ufficialmente aperti. Per maggiori informazioni sui programmi di studio, le borse di studio disponibili e le modalità di accesso, è possibile visitare il sito ufficiale o contattare la segreteria.

Chi è Moma Studios & Teatro della Quattordicesima Nata a Milano e conosciuta in tutta Italia, Moma Studios è una delle scuole di danza più celebri del panorama nazionale. Attraverso le "Accademie Moma", offre percorsi di formazione professionale di alto livello nelle diverse discipline della danza. Dal 2024 la struttura gestisce il Teatro della Quattordicesima di Milano, inaugurato a settembre 2025 dopo una completa opera di rinnovamento e messa a norma, trasformandolo in un polo culturale cittadino e in un incubatore occupazionale per i giovani artisti.

www.momastudios.it

www.teatrodellaquattordicesima.it