L'eccellenza della poesia pugliese ne "LA CALCE & IL DADO". Esce il quarto numero. C'è anche Palma

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La migliore poesia pugliese si chiama "LA CALCE & IL DADO", rivista semestrale di letteratura italiana fondata circa due anni fa da autorevoli filologi e accademici pugliesi. La rivista raccoglie l'eccellenza della poesia pugliese ed è giunta al quarto numero. Il 1° giugno 2026 è uscito infatti il n. 4 (luglio-dicembre 2025), che sarà in vendita nei prossimi giorni sul sito dell'editore (Tabula Fati) e sullo store delle principali librerie online.

Direttore editoriale della rivista è il prof. Gianni Antonio Palumbo, docente universitario dell'Università di Foggia. All'interno di questo quarto numero anche due poesie di Giuseppe Palma, avvocato, scrittore, giurista e poeta. Tra gli illustri collaboratori della rivista (che dal terzo numero è registrata in Tribunale) anche il prof. Ettore Catalano, già ordinario di letteratura italiana all'Università del Salento. Tra i poeti, anche Vito Davoli. La rivista è edita da Tabula Fati.