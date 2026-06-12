PSYCHE: È uscito "Illudimi", il singolo d'esordio dell'artista, un brano rap conscious che racconta l’amarezza di una relazione tossica sospesa tra finzione e sogni lucidi

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È uscito “ILLUDIMI” (Etichetta: Kiwi Dischi, Distribuzione: Metatron Group - Universal Music Italia), il primo singolo ufficiale del nuovo giovane talento della scena rap conscious, urban, PSYCHE.



PSYCHE è la torinese Alice Chiara Bulzomi, classe 2005. Il suo progetto nasce, come racconta l’artista: «Dall’esigenza quasi innata di esprimermi, ma anche dalla voglia di condividere emozioni e creare qualcosa di vero insieme agli altri, perché la musica per me è anche costruire insieme, pezzo dopo pezzo, della bellezza».



Dopo aver pubblicato su Instagram reel dalle strofe potenti che trattano con profondità temi relativi alla vita, alle relazioni, ma soprattutto ai problemi di salute mentale e di insicurezza personale, trattati con delicatezza, che hanno ottenuto degli ottimi riscontri di pubblico, l’artista pubblica “ILLUDIMI”.



“ILLUDIMI” è un singolo introspettivo, energico e accattivante al tempo stesso, dal ritornello radiofonico, prodotto da Nicholas Gramaglia. Si apre con un luminoso giro di chitarra acustica, per poi partire con un intrigante beat che esplode in un coinvolgente clap di battimani.



Un brano che fa riflettere, in maniera ricercata e sottile, su ciò che siamo capaci di sopportare quando ci innamoriamo e su quanto sia difficile accettare la realtà di aver vissuto una relazione tossica, di dipendenza affettiva, in cui si è dato tutto, ma si è ricevuto solo dolore, tra illusioni, bugie e sogni lucidi.



Come racconta PSYCHE: «‘Illudimi’ è un brano che racconta la presa di coscienza di un amore idealizzato, l’illusione di un sentimento che lascia interrogativi e la sofferenza che nasce dall’ossessione verso qualcosa che non rispecchia la realtà e i nostri desideri. È una canzone intima, che invita a lasciar andare i rapporti tossici e a non vivere di aspettative».